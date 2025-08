La dieta del actor de Tarzán para conseguir un increíble cambio físico

Las transformaciones físicas para interpretar personajes son bastante comunes en Hollywood, sobre todo cuando se trata de superhéroes. Las estrellas deben seguir dietas estrictas y entrenamientos diarios para desarrollar músculos y lucir abdominales marcados. Chris Hemsworth, el icónico Thor, y David Corenswet, el nuevo Superman, son algunos ejemplos.

Sin embargo, aunque hayan hecho trabajos impresionantes, el título del abdomen más impactante de la industria cinematográfica no pertenece a ninguno de ellos, sino a Alexander Skarsgård. El actor logró un torso considerado perfecto por muchos para interpretar a un personaje emblemático de la cultura popular que también puede ser visto como un héroe: Tarzán.

Los abdominales de Alexander fueron muy elogiados en el film (Foto: O Globo)

El hijo mayor del también actor sueco Stellan Skarsgård interpretó al personaje en La leyenda de Tarzán (2016), que cuenta con Margot Robbie como Jane, además de Samuel L. Jackson, Christoph Waltz y Djimon Hounsou en el reparto.

Para prepararse para este papel, de un hombre criado por simios y que se desplaza por la selva balanceándose con lianas y vistiendo poco más que un taparrabos, el actor tuvo que llevar su cuerpo al límite con una dieta rigurosa y entrenamientos constantes.

“Obviamente, tenía un entrenador excelente”, reveló el actor al sitio E! News, años después. “Básicamente eran él y un nutricionista. Nunca había hecho nada tan extremo. Estaba muy nervioso. Era un gran desafío y no sabía cómo respondería mi cuerpo a los entrenamientos y la dieta”, destacó.

La rutina del actor de 48 años, durante los meses previos al rodaje —y también durante este— incluía “muchas pechugas de pollo y abdominales”, como contó entre risas. También recordó con humor el único día que su entrenador le permitió romper la dieta.

“Me dijo: ‘Alex, vamos a almorzar’. Y fuimos a un restaurante italiano en Notting Hill. Cuando nos sentamos, me dijo: ‘Pide lo que quieras’. Empecé a llorar. Me dijo: ‘Come pasta’. Y comí. Luego me preguntó: ‘¿Todavía tienes hambre?’. Y le dije que sí. ‘Entonces come una pizza, un tiramisú’, me dijo. Fue la mejor comida de mi vida”, contó.

El actor sueco recibió muy buenas críticas por su papel en el film (Foto: @alexander_skarsgard)

Aunque el esfuerzo con la dieta y el entrenamiento dio los resultados esperados —e incluso los superó, considerando que, casi una década después, aún conserva el título del “abdomen más impresionante de la historia de Hollywood”—, no se preparó para otros aspectos del personaje de Tarzán más allá del físico.

La parte de colgarse de los árboles y saltar de una liana a otra —“las cosas locas”, como las describió Alexander— fueron responsabilidad de un trapecista con 20 años de experiencia. “Yo empezaba, hacía un poco y luego me sentaba en mi silla con mi café. Él hacía las cosas increíbles y yo solo volvía para hacer el aterrizaje”, reveló Skarsgård en la misma entrevista.