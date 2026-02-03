Qué vitamina aporta colágeno y es clave después de los 40 años

La población adulta integra nutrientes específicos en su dieta para compensar la menor producción de colágeno en el organismo. Esta práctica alimentaria busca el fortalecimiento de los huesos y la piel ante el desgaste biológico natural. Los especialistas señalan la importancia de un componente presente en los cítricos para la reparación de los ligamentos.

¿Cuál es la vitamina qué aporta colágeno?

La vitamina C surge como un componente fundamental para la formación y el mantenimiento de las estructuras corporales, ya que actúa como un antioxidante clave en el crecimiento y la reparación de los tejidos en la totalidad del organismo. Su presencia facilita la producción de piel, vasos sanguíneos y cartílagos. El cuerpo requiere esta sustancia para la absorción del hierro y el fortalecimiento de los dientes.

Expertos destacan la importancia de la vitamina C para aportar colágeno

De acuerdo con el portal Semana, “la vitamina C emerge como un nutriente fundamental para la formación y mantenimiento del colágeno”. Este elemento neutraliza los radicales libres. Estas moléculas provocan estrés oxidativo en la dermis. La disponibilidad de este nutriente garantiza la salud de las articulaciones a medida que las personas envejecen. Su acción directa en los tendones y ligamentos permite una recuperación más eficiente ante el esfuerzo cotidiano. El cartílago recibe los beneficios de este proceso de reconstrucción celular de manera constante.

Impacto del paso del tiempo en la estructura corporal

El organismo pierde la capacidad de regenerar proteínas estructurales de forma progresiva. Las células encargadas de esta producción ralentizan su actividad habitual. “A partir de los 40 años, las células que producen colágeno ralentizan su actividad”, señala el portal informativo. Este proceso biológico deriva en complicaciones de salud específicas para los adultos. La rodilla aparece como una zona de alta vulnerabilidad. Según la fuente citada, “la rodilla es susceptible a la pérdida de esta proteína”.

La disminución de la actividad celular a partir de la cuarta década de vida reduce la resistencia de los huesos y la flexibilidad de los ligamentos Imagen de Freepik

La pérdida de densidad ósea representa uno de los riesgos principales para el sistema esquelético. El dolor articular aparece ante la falta de flexibilidad en los tejidos conectivos. La piel también manifiesta el déficit proteico, ya que las arrugas y la pérdida de textura son consecuencias directas de la baja actividad celular. Los huesos y los cartílagos dependen de la disponibilidad de colágeno para mantener su firmeza original. La alimentación desempeña un papel crucial en la fijación de estos elementos en el cuerpo.

Alimentos que favorecen la salud de los tejidos

La dieta funciona como la fuente primaria para obtener los insumos necesarios para la síntesis proteica.

Carne magra : aporta aminoácidos esenciales para el mantenimiento de cartílagos y articulaciones

: aporta aminoácidos esenciales para el mantenimiento de cartílagos y articulaciones Pescado azul : rico en colágeno, beneficia la salud cardiovascular y fortalece los huesos

: rico en colágeno, beneficia la salud cardiovascular y fortalece los huesos Tomate, sandía y pimiento : contienen betacarotenos, antioxidantes que ralentizan el envejecimiento celular

: contienen betacarotenos, antioxidantes que ralentizan el envejecimiento celular Vegetales verdes : ricos en vitaminas C y A, estimulan la producción de colágeno

: ricos en vitaminas C y A, estimulan la producción de colágeno Frutas cítricas : fuente de vitamina C crucial para la síntesis de colágeno en tendones y ligamentos

: fuente de vitamina C crucial para la síntesis de colágeno en tendones y ligamentos Gelatina: derivada en su mayoría del colágeno, es una opción rica en esta proteína

Ciertos alimentos aportan los aminoácidos necesarios para la regeneración de los cartílagos en el cuerpo humano

Rutinas diarias para la preservación celular

El estilo de vida protege las proteínas estructurales. Un sueño reparador resguarda la integridad de los tejidos, ya que el cuerpo libera melatonina durante el descanso, una hormona que posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. El descanso adecuado previene el deterioro prematuro de las células.

El sueño reparador permite la acción de la melatonina para proteger las fibras de la proteína estructural y evitar el deterioro celular

Por otro lado, el ejercicio regular fortalece los músculos y el esquema óseo, siempre y cuando este acompañado de una dieta equilibrada, ya que potencia el movimiento corporal. La constancia en estos hábitos asegura la flexibilidad física y la salud general del organismo. La reparación de la piel depende de la regularidad en estas conductas saludables.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.