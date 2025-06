La legumbre que puede ayudar a fortalecer la microbiota intestinal y reducir la inflamación

En el intestino viven miles de microorganismos que suelen ser conocidos como la microbiana o la flora intestinal y resultan importantes para la salud digestiva debido a que ayudan a degradar y fermentar los residuos que no son digeridos por el cuerpo.

Sin embargo, las bacterias que componen el organismo pueden causar inflamación como parte de una respuesta inmunitaria a la presencia de patógenos que representan una amenaza. Frente a esto, el doctor William Li, cardiólogo de la Universidad de Harvard, considera indispensable integrar las legumbres en la rutina de alimentación, ya que aportan proteína de origen vegetal que reduce el riesgo de padecer enfermedades como el cáncer colorrectal.

Las lentejas son un grano con alto contenido de fibra, vitaminas y minerales (Foto: Pixabay)

De acuerdo con lo expresado por el especialista en una de sus publicaciones, las lentejas son un grano con alto contenido de fibra, vitaminas y minerales, que favorecen el tránsito intestinal y previenen el estreñimiento. Estas semillas comestibles también cuentan con una gran concentración de antioxidantes, así como micronutrientes que mejoran la microbiana, ayudan con la reparación del ADN y disminuyen la aparición de condiciones a largo plazo.

El doctor William Li también explica que cuando los microorganismos que viven en el intestino están “bien alimentados” se encargan de producir sustancias antiinflamatorias, también llamadas ácidos grasos, que reducen el agrandamiento de la zona abdominal.

Mejoran la microbiana, ayudan con la reparación del ADN y disminuye la aparición de condiciones a largo plazo Shutterstock

Según la Clínica Cleveland en Estados Unidos, las lentejas se han popularizado en diferentes partes del mundo al ser una alternativa para las personas que no pueden o no desean consumir proteínas de origen animal. A pesar de ello, no son los únicos granos con la capacidad de impactar de manera positiva en la salud intestinal del ser humano, debido a que existen otras semillas como las arvejas y garbanzos que promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas en el organismo.

La inflamación abdominal puede ser una reacción inmunológica (Foto/ Instagram: @drwilliamli)

En ese sentido, la National Library of Medicine señala que incluir este tipo de legumbres en la dieta “es una solución sencilla y eficaz para alcanzar la ingesta recomendada de fibra y mantener un intestino saludable“. Esto se debe principalmente a que el almidón resistente, derivado de las semillas, resulta ser un ingrediente probiótico que previene los problemas digestivos, regula el tránsito intestinal y disminuye los niveles de azúcar en la sangre.

Recuerde que, antes de incluir cualquier nuevo alimento a su dieta, es importante que consulte con un médico especialista.

*Por Stephany Guzmán Ayala