El consumo de verduras tiene sus adeptos y retractores, es que sus sabores y colores son el motivo de ambas partes para mantener sus posturas. Pero, sin dudas, las propiedades que aportan al organismo no son tema de discusión, es por ello que su consumo se convirtió en un pilar fundamental respecto a la alimentación saludable, y la búsqueda de una mejora en la salud. Ahora, al hablar del aporte de vitamina C para el organismo, una de ellas es imprescindible para agregar a tus platos.

Se recomienda agregar verduras a la diesta diaria (Foto Pexels)

La vitamina C tiene una gran particularidad en cuanto a su presencia en el organismo humano: no se genera, sino que debe ser aportada mediante los alimentos. Y esto es fundamental, debido a que - según el sitio Medline plus- es necesaria para el crecimiento normal. Entre sus funciones, se destaca su aporte para conformar el colágeno, necesario para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos.

También, la vitamina C ayuda a conformar tejido cicatricial, sanar heridas, reparar y mantener la salud de los cartílagos, huesos y dientes. Asimismo, aporta a la absorción del hierro y a mejorar las defensas ante infecciones. Por lo tanto, su presencia en el organismo es fundamental y si bien popularmente se asocia esta propiedad a la fruta, como la naranja, es una verdura la que se debe llevar toda la atención en este aspecto.

La coliflor se destaca por el aporte de vitamina C (Foto Pexels)

Se trata del coliflor, cuyo principal componente es el agua y es fuente de fibra, vitaminas y minerales. Se destaca por ser rico en potasio, fósforo y tener cantidades de hierro, magnesio y calcio. Pero es la vitamina C la que más presencia tiene esta verdura, en cualquiera de sus variedades - blanca, morada o verde-. En este sentido, una investigación informada en la prestigiosa revista Nature Medicine, indica que esta hortaliza ayuda a combatir la inflamación crónica y a enfermedades cardiacas, cáncer, diabetes y renales.

Al tratarse de un alimento tan beneficioso para el organismo, se recomienda su incorporación a la alimentación. Hay diversos platos que se pueden hacer con el coliflor, como en salteados de verduras, al horno, hervida, asada y hasta puede ser consumida como puré. Otra característica es que su consumo provoca una gran saciedad. Lo cierto es que también se destaca por el fuerte olor que emana su cocción; sin embargo, sus propiedades despuntan este aspecto.

Cómo hacer coliflor al horno

Se trata de una receta muy fácil de realizar y puede consumirse solo, o como acompañamiento. Para ello se necesitan pocos ingredientes, y su cocción es muy sencilla.

Ingredientes:

Coliflor

2 o 3 cucharadas de aceite de oliva

½ cucharadita de Pimienta negra

½ cucharadita de pimentón dulce

2 cucharaditas de hierbas finas

Sal a gusto

La coliflor al horno es un manjar (Foto Pexels)

Procedimiento:

En primer lugar, se debe lavar la verdura. Luego realizar el “blanqueamiento”, que consiste en colocarla en agua hervida entre 5 y 7 minutos; luego colarla. Una vez fría, agregarle la mezcla del aceite de oliva, las hierbas, las especias y la sal. Una vez que el agregado sea uniforme, colocar en una placa para horno y llevar a cocción durante 30 a 35 minutos a 180 o 190 grados, o hasta que tengan un color amarronado. Y ya están listas para disfrutar.

