La vitamina de la “vida eterna”: en qué alimentos está

Los especialistas destacan a la vitamina D como un componente central para la longevidad y la protección inmunológica ante la reducción de la exposición solar. La incorporación de esta sustancia resulta posible a través de una dieta planificada y no depende exclusivamente del clima o la ubicación geográfica.

La vitamina de la “vida eterna”

La función principal de este compuesto radica en su capacidad para facilitar la absorción del calcio en los intestinos. El sistema óseo logra fortalecerse y opera de manera correcta mediante este proceso biológico.

Existe una creencia generalizada sobre la exposición solar como único método de obtención, pero el cuerpo dispone de otros mecanismos para acceder a sus beneficios. La solución reside en la alimentación y los suplementos.

La vitamina D resulta esencial para la absorción de calcio y el sistema inmunológico GETTY

La nutricionista Jenny García ofrece detalles técnicos sobre la naturaleza de la sustancia y su comportamiento en el organismo. “La vitamina D, denominada también calciferol, pertenece a la categoría de las liposolubles. En otras palabras: se absorben de mejor manera por el cuerpo si entra en contacto con lípidos, o grasas. Este tipo de vitaminas se almacenan en el hígado, en el tejido adiposo y en los músculos del cuerpo”, explica la experta.

García enfatiza la importancia vital del elemento para la formación de los huesos, ya que los intestinos la necesitan para absorber correctamente el calcio. La especialista agrega un dato clave sobre su alcance integral: “Asimismo, también es necesaria para mantener un buen funcionamiento del sistema inmunológico”.

La vitamina D resulta clave para evitar el deterioro muscular asociado al paso de los años

Las tres vías de obtención y las fuentes naturales

La nutricionista Katherine Cántaro clasifica al calciferol como el único micronutriente obtenible mediante tres vías diferenciadas. La primera corresponde a la absorción cutánea mediante los rayos del sol. Esta opción conlleva riesgos como quemaduras o el desarrollo de cáncer de piel ante la falta de precauciones adecuadas.

La segunda vía reside en la alimentación directa. Existen productos específicos con altas concentraciones del nutriente. La lista incluye:

Pescados grasos, como la trucha, el salmón, el atún y la caballa

Aceites de hígado de pescado

Hígado de vaca

Lácteos y derivados

Yema de huevo

Algunos hongos aportan algo de vitamina D

Palta

La incorporación de pescados grasos, lácteos, yema de huevo y palta a la alimentación diaria garantiza el aporte necesario del micronutriente Freepik

Una tercera alternativa abarca los productos industrializados fortificados. El mercado ofrece bebidas, mantecas vegetales, jugos de fruta, cereales y yogures enriquecidos artificialmente con este componente esencial para suplir carencias dietarias.

Impacto en el metabolismo y riesgos de la deficiencia

Jenny García advierte sobre las consecuencias metabólicas y sistémicas. “En el caso de la deficiencia de la vitamina D, su insuficiencia conlleva alteraciones en el metabolismo óseo y en otros tejidos y sistemas, como el inmunológico y el cardiovascular. Estudios señalan que las personas que cumplen con los niveles vitamínicos adecuados presentan menos riesgo de desarrollar diabetes tipo 2″, sostiene la profesional.

Mantener los niveles adecuados de esta vitamina ayuda a prevenir la debilidad ósea y reduce el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares artem evdokimov - Shutterstock

El déficit vitamínico presenta correlaciones con cuadros clínicos severos y enfermedades crónicas. García detalla el panorama médico observado en revisiones clínicas: “Se evidencia que un aporte insuficiente de Vitamina D, a través de la dieta o debido a una escasa exposición solar, está relacionado con cáncer, enfermedades cardiovasculares y autoinmunes, diabetes y depresión”.

Katherine Cántaro enfoca su análisis en el impacto estructural sobre el esqueleto. Una carencia elevada provoca debilidad extrema en los huesos, una condición que deriva a menudo en osteoporosis, una enfermedad que causa fragilidad ósea y aumenta la propensión a las fracturas ante traumatismos leves.

Tiempo de exposición solar y recomendaciones médicas

Los requerimientos varían según factores individuales como la edad. El contacto con el sol representa la fuente primaria para gran parte de la población mundial. Una exposición diaria de entre 8 a 15 minutos basta para generar la cantidad necesaria para el funcionamiento corporal óptimo.

Una exposición diaria de entre 8 y 15 minutos basta para generar la cantidad de vitamina D necesaria para el funcionamiento correcto del organismo (Foto: FreeP¡CK)

Las personas residentes en regiones con baja incidencia solar o climas nublados dependen de la dieta y los suplementos para mantener sus niveles estables. Esta estrategia evita la deficiencia. Los expertos enfatizan la importancia de la supervisión profesional antes de realizar cambios drásticos.

Siempre hay que consultar al médico de cabecera antes de sumar nuevos alimentos a nuestra dieta.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.