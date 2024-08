Los 12 cambios que experimenta el cuerpo al dejar de comer con azúcar y por qué es tan difícil abandonarla

Escuchar

Es posible abandonar el consumo de azúcares sin consecuencias trágicas, aunque a veces en publicidades o redes sociales se muestre lo contrario. Sin embargo, sí hay que saber qué ocurre en el organismo cuando se deja de comer azúcar, que es fuente de energía y que está presente, de forma natural, en varios alimentos como por ejemplo las frutas.

Así que analizaremos cuáles son los 12 cambios que experimenta el cuerpo humano cuando se deja el azúcar. Según indica el portal Mejor con Salud, es posible que en los primeros días, tras el abandono de la ingesta, se pueda atravesar por momentos de ansiedad, tener náuseas y sentir fatiga. Pero estos síntomas tan molestos son, en realidad, parte de algo bueno: el cuerpo se está desintoxicando, y así lo demuestra.

De hecho, hay que recordar que mantener una dieta alta en azúcar puede derivar en trastornos de la salud como la diabetes tipo 2, al exceso de colesterol en sangre, la hipertensión y por supuesto, colabora en el aumento de peso y los trastornos cardiovasculares. El problema es que esta es una sustancia adictiva, que es difícil de abandonar.

Los primeros síntomas al dejar de comer azúcar

El primero y más claro de los efectos son las ganas extremas de consumir alimentos con azúcar. El cuerpo lo pide y muchas veces es difícil mantener el control, ya que no solo afecta lo físico, sino lo mental y la ansiedad se hace presente. La buena noticia es que, con el paso de los días, y si la persona se mantiene firme en no consumirla, estas sensaciones se vuelven menos agresivas.

La explicación de esto tiene vinculación con que el cerebro, para cumplir con todas sus funciones, requiere de glucosa. Entonces, limitar su consumo en forma de azúcares agregados a los alimentos, genera un desorden inicial que puede llevar a “perder la cabeza”. Acostumbrar al cuerpo a la abstinencia de azúcar lleva un tiempo, pero es posible.

En este punto, cabe aclarar que hablamos de eliminar el consumo de azúcar agregada, ya que hay alimentos como las frutas, por ejemplo, que contienen una dosis de azúcares naturales más que suficientes para el funcionamiento óptimo del cuerpo humano.

Los síntomas físicos más comunes son:

Fatiga o debilidad física.

Mareos.

Náuseas.

Mientas, que los síntomas mentales son:

Ansiedad, inquietud o irritabilidad.

Estado de ánimo depresivo.

Cambios en los patrones de sueño, como dificultad para dormir.

Antojos por productos azucarados.

Problemas de concentración.

Hay que apuntar que reducir la dependencia del azúcar agregada es difícil y puede tomar tiempo. Se recomienda hacer los ajustes en la dieta de manera gradual, de modo que sea más fácil controlar los síntomas de la abstinencia.

¿Cuáles son los efectos en el cuerpo al dejar de consumir azúcar?

Mejor Con Salud indica que uno de los efectos principales es que se controla mejor el apetito y se constatan mejoras en la salud cardiovascular. “Un estudio compartido a través de Journal of Nutritional Science and Vitaminology determinó que las dietas con una mayor proporción de azúcar aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares al causar cambios negativos en los perfiles metabólicos, como el peso corporal, la circunferencia de la cintura y los parámetros de lípidos”, indica el portal.

Por otra parte, se favorece la tendencia a mantener un peso corporal más saludable. Claro que no es mágico: dejar el azúcar no implica adelgazar si no se cuidan otros factores, pero es seguro que colabora.

Dejar la ingesta de azúcar ayuda también a mejorar la salud hepática, según un estudio de la revista Journal of Hepatology. “El consumo de azúcares agregados está vinculado a un mayor riesgo de enfermedad del hígado graso no alcohólico y esteatohepatitis no alcohólica”, dice Mejor con Salud.

También se previenen los cálculos renales bajando el consumo de bebidas azucaradas y azúcares agregados. Esto está relacionado con que el azúcar genera una afectación en la absorción de calcio y magnesio en el cuerpo.

Asimismo, se protege el cerebro, ya que el azúcar puede causar inflamación y disminuir las funciones cognitivas. “Un artículo de la Escuela de Medicina de Harvard explica que, aunque el azúcar es la principal fuente de combustible para el cerebro, los excesos pueden causar problemas. En particular, lleva al envejecimiento celular, alteraciones de la memoria y deficiencias cognitivas”, señala el sitio mencionado.

¿Por qué es tan complicado abandonar el consumo de azúcar?

El sitio Mejor con Salud cita un estudio de Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, que señala que “el azúcar estimula el sistema de recompensa del cerebro”.

Incluso hay estudios que han comparado el efecto que genera el azúcar en el cerebro con el que desatan los opiáceos. “La hipótesis sugiere que un consumo abundante e intermitente de azúcar provoca efectos dopaminérgicos, colinérgicos y opioides. Eso explicaría por qué es tan difícil dejar de ingerir los alimentos que la contienen”, dice el sitio.

Finalmente, acotan que otro estudio, dado a conocer en la revista Nutrients, mostró que los alimentos que más se asocian a las conductas adictivas son los que tienen un abundante contenido de azúcares añadidos y grasas.

La piel también se ve beneficiada al abandonar el consumo de azúcar, ya que este incide en el envejecimiento del tejido cutáneo. Entre otras cosas, los episodios de acné en personas con bajo consumo de azúcar son menos frecuentes.

Como ya indicamos, el riesgo de padecer diabetes baja considerablemente si no se consume azúcar y también se refuerza el sistema inmunitario, dado que se producen menos sustancias inflamatorias en el cuerpo.

La salud dental también mejora, así como la calidad del sueño y el deseo y el rendimiento sexual. “De acuerdo con un estudio divulgado en Central European Journal of Urology, la ingesta de refrescos con alto contenido de azúcar puede conducir a una progresión lenta y asintomática de disfunción eréctil. Esta puede derivar en una manifestación permanente si el consumo es recurrente y prolongado”, informa el portal citado.

