Los beneficios y riesgos del ayuno intermitente, según la Inteligencia Artificial

A la hora de llevar una vida saludable, existen varios patrones alimenticios por los cuales una persona puede adquirir los nutrientes necesarios para gozar de buena salud. En los últimos años, el ayuno intermitente adquirió buena fama, ¿pero qué se sabe de esta manera de alimentación? La Inteligencia Artificial de Google, Gemini, elaboró una respuesta clara y concisa de sus beneficios, pero también advirtió qué personas no deberían hacerlo.

Es importante remarcar que el ayuno intermitente alterna los períodos de alimentación con los períodos de ayuno, es decir, se enfoca cuándo la persona come y no en restringir los tipos de alimentos que se consumen. No es una dieta baja en calorías, sino un patrón de alimentación.

El ayuno intermitente no es una dieta baja en calorías, sino un patrón de alimentación Unsplash

En este marco existen distintos métodos, aunque la idea madre es limitar la ingesta de alimentos en ciertas horas del día -o días- de la semana. Por ejemplo, el ayuno 16-8 quiere decir que se ayuna durante 16 horas y se come en 8 horas. Durante las horas de ingesta es necesario consumir alimentos nutritivos para obtener todos los nutrientes necesarios para el funcionamiento del cuerpo humano.

Los beneficios del ayuno intermitente, según la Inteligencia Artificial

En este sentido, Gemini elaboró un listado sobre en qué favorece este patrón de alimentación basándose en sitios especializados como, Mayo Clinic, Healthline y MedicalNewsToday.

“El ayuno intermitente, una práctica que alterna periodos de alimentación y ayuno, ofrece diversos beneficios respaldados por la ciencia”, indicó.

A continuación el listado de beneficios:

Pérdida de peso : reduce la ingesta calórica y favorece la quema de grasas.

: reduce la ingesta calórica y favorece la quema de grasas. Mejora metabólica : aumenta la sensibilidad a la insulina y reduce el riesgo de diabetes tipo 2.

: aumenta la sensibilidad a la insulina y reduce el riesgo de diabetes tipo 2. Salud cardiovascular : puede reducir niveles de colesterol y triglicéridos.

: puede reducir niveles de colesterol y triglicéridos. Longevidad: algunos estudios sugieren que puede prolongar la vida y retrasar el envejecimiento celular.

algunos estudios sugieren que puede prolongar la vida y retrasar el envejecimiento celular. Salud cerebral : podría mejorar la función cognitiva y proteger contra enfermedades neurodegenerativas.

: podría mejorar la función cognitiva y proteger contra enfermedades neurodegenerativas. Importante: sempre consulta a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier nuevo régimen alimenticio.

sempre consulta a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier nuevo régimen alimenticio. Salud mental: algunos estudios sugieren que el ayuno intermitente puede mejorar el estado de ánimo, reducir la ansiedad y aumentar la claridad mental. Esto podría estar relacionado con cambios en los neurotransmisores y factores de crecimiento.

algunos estudios sugieren que el ayuno intermitente puede mejorar el estado de ánimo, reducir la ansiedad y aumentar la claridad mental. Esto podría estar relacionado con cambios en los neurotransmisores y factores de crecimiento. Desintoxicación: el ayuno intermitente puede ayudar al cuerpo a eliminar toxinas acumuladas, lo que podría tener un impacto positivo en la salud en general.

el ayuno intermitente puede ayudar al cuerpo a eliminar toxinas acumuladas, lo que podría tener un impacto positivo en la salud en general. Reducción del apetito: ql experimentar períodos de ayuno, el cuerpo puede volverse más sensible a las señales de hambre y saciedad, lo que facilita controlar el apetito a largo plazo.

No todas las personas deberían hacer ayuno intermitente Unsplash

Quiénes no deberían hacer el ayuno intermitente

Si bien el ayuno intermitente es beneficioso para muchas personas, Gemini se encargó de enumerar los casos que no deben evitar este patrón alimenticio.

Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia: durante estas etapas, el cuerpo de la mujer necesita una nutrición constante para el desarrollo del bebé.

durante estas etapas, el cuerpo de la mujer necesita una nutrición constante para el desarrollo del bebé. Niños y adolescentes: los niños y adolescentes están en pleno crecimiento y desarrollo, por lo que necesitan una alimentación regular y adecuada.

los niños y adolescentes están en pleno crecimiento y desarrollo, por lo que necesitan una alimentación regular y adecuada. Personas con bajo peso: si tenés un índice de masa corporal (IMC) bajo, el ayuno intermitente podría empeorar la situación y llevar a desnutrición.

si tenés un índice de masa corporal (IMC) bajo, el ayuno intermitente podría empeorar la situación y llevar a desnutrición. Personas con trastornos alimenticios: el ayuno intermitente puede desencadenar o empeorar trastornos como la anorexia o la bulimia.

el ayuno intermitente puede desencadenar o empeorar trastornos como la anorexia o la bulimia. Personas con diabetes tipo 1: el ayuno intermitente puede afectar significativamente los niveles de glucosa en sangre y requerir un ajuste cuidadoso de la medicación.

el ayuno intermitente puede afectar significativamente los niveles de glucosa en sangre y requerir un ajuste cuidadoso de la medicación. Personas con hipoglucemia: el ayuno puede causar episodios de hipoglucemia, especialmente en personas con diabetes tipo 2 o que toman medicamentos para la diabetes.

el ayuno puede causar episodios de hipoglucemia, especialmente en personas con diabetes tipo 2 o que toman medicamentos para la diabetes. Personas con enfermedades cardíacas o renales: El ayuno intermitente puede poner una carga adicional en el corazón y los riñones.

El ayuno intermitente puede poner una carga adicional en el corazón y los riñones. Personas que toman ciertos medicamentos: Algunos medicamentos deben tomarse con alimentos, por lo que el ayuno intermitente puede interferir con su eficacia.

Cabe destacar que antes de tomar cualquier decisión en un cambio de hábitos, es importante consultar con el médico de cabecera.

