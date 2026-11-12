Los nutricionistas coinciden: “La cena más sana y saludable no es la ensalada de toda la vida”

A la hora de elegir qué cenar, muchas personas recurren a las ensaladas tradicionales por considerarlas una opción saludable. Sin embargo, una alimentación equilibrada no tiene por qué limitarse a las verduras, sino que puede incorporar proteínas e hidratos de carbono para obtener un plato más completo.

En este sentido, el nutricionista Alberto Ugarte recomendó en una entrevista con Radio Mitre una receta de ensalada de pollo y pasta que combina distintos nutrientes y resulta fácil de preparar. Además, puede consumirse fría o templada, por lo que es una alternativa práctica para quienes tienen poco tiempo para cocinar.

La principal ventaja de esta receta es su combinación de nutrientes (Foto: Generada con IA)

Ingredientes para dos personas

150 gramos de pasta.

200 gramos de pechuga de pollo.

Lechuga fresca.

10 tomates cherry.

Media taza de maíz.

3 pepinillos.

2 cucharadas de queso cottage.

40 gramos de queso feta.

Aceite de oliva y vinagre balsámico.

Preparación

1 Cocinar la pasta

Poner la pasta en abundante agua hasta que esté al dente. Escurrir y dejar enfriar.

2 Cocinar el pollo

Preparar el pollo a la plancha hasta que esté completamente cocido y cortarlo en cubos.

3 Preprar las verduras a utilizar

Lavar y cortar las verduras: trocear la lechuga, dividir los tomates cherry y picar los pepinillos.

4 Mezclar e incorporar el queso

Mezclar los ingredientes en un recipiente junto con la pasta, el pollo y el maíz. Luego, incorporar los quesos en pequeñas fetas.

5 Condimentar a gusto y servir

Condimentar con un poco de aceite de oliva y vinagre balsámico a gusto. Mezclar y servir.

¿Cuáles son los beneficios de cenar pollo con pasta y verduras?

La combinación de estos alimentos permite incorporar distintos nutrientes en una misma comida. Entre sus principales aportes nutricionales para el organismo se encuentran:

Proteínas: presentes en el pollo, el queso cottage y el feta, contribuyen al mantenimiento de la masa muscular.

presentes en el pollo, el queso cottage y el feta, contribuyen al mantenimiento de la masa muscular. Hidratos de carbono: la pasta aporta energía y puede formar parte de una alimentación equilibrada, incluso durante la cena.

la pasta aporta energía y puede formar parte de una alimentación equilibrada, incluso durante la cena. Fibra: las verduras y la pasta integral favorecen el tránsito intestinal y contribuyen a la saciedad.

las verduras y la pasta integral favorecen el tránsito intestinal y contribuyen a la saciedad. Vitaminas y minerales: la lechuga, los tomates y el maíz aportan micronutrientes necesarios para diferentes funciones del organismo.

la lechuga, los tomates y el maíz aportan micronutrientes necesarios para diferentes funciones del organismo. Grasas saludables: el aceite de oliva contiene ácidos grasos monoinsaturados que pueden formar parte de una dieta beneficiosa para la salud cardiovascular.

¿Cómo consolidar una dieta equilibrada?

Una dieta equilibrada es considerada aquella que aporta todos los nutrientes que se necesitan. Según el portal de salud Centro Julia Farre, esto incluye macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y grasas), micronutrientes (vitaminas, minerales y antioxidantes) y fibra, siempre en función de nuestras características personales (edad, sexo, altura, actividad física, estilo de vida y condiciones preexistentes como pueden ser la diabetes, presión arterial alta o colesterol).