Louisa Nicola, neurocientífica: “Hacer 10 sentadillas con salto cada hora supera los beneficios de una caminata rápida”

Las decisiones cotidianas tienen un peso mucho mayor del que muchas veces se cree. Desde la alimentación hasta el nivel de actividad física, cada hábito configura el estilo de vida y, con él, las probabilidades de desarrollar enfermedades a largo plazo.

Durante una entrevista en el podcast The Diary of a CEO, la neurocientífica Louisa hizo foco en el Alzheimer, un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria, el pensamiento y la capacidad funcional a partir de los 65 años de edad en adelante.

“Si analizamos y echamos un vistazo a todas las personas que actualmente padecen la enfermedad de Alzheimer, el 95 % de los casos se podrían haber evitado, ya que no se trata de una enfermedad genética, sino de una enfermedad relacionada con el estilo de vida. Y además es una enfermedad de la mediana edad", aseguró la especialista.

El 95% de los casos del Alzheimer podrían haberse prevenido (imagen ilustrativa) AtlasStudio

“Comienza en la treintena, pero los primeros síntomas se manifiestan a partir de los 60, 70 años o más. Es decir, nuestro cerebro se desarrolla completamente alrededor de los 25 años, entre los 25 y los 30. Y después de eso, si no lo cuidamos, comenzamos a experimentar un deterioro de sus funciones”, detalló sobre las medidas que deben tomarse desde muy joven.

¿Qué es la reserva cognitiva y cómo fortalecerla?

En este contexto, la especialista introdujo el concepto de “reserva cognitiva”, una herramienta clave para entender cómo proteger la mente. “Un concepto importante en neurociencia es el que se refiere a la reserva cognitiva. Y es la capacidad de tu cerebro para lidiar y superar el estrés“, remarcó.

Según Nicola, desarrollar esta reserva permite al cerebro defenderse mejor frente a factores como el estrés, la falta de sueño, infecciones o incluso intervenciones médicas. Entre las formas de estimularla, mencionó actividades como leer o escribir a mano. Sin embargo, destacó que el ejercicio físico es uno de los estímulos más poderosos.

“El ejercicio es uno de los estímulos más potentes para la salud cerebral, la prevención de la enfermedad de Alzheimer y la reserva cognitiva. Cuanto más ejercicio hagas, más grande será tu cerebro”, reconoció.

¿Por qué las sentadillas ayudan al cuidado de la memoria?

Pero muchas personas desconocen cómo dejar el sedentarismo desde actos simples, es por eso que dejó una guía de actividades poderosas para el cerebro y el cuerpo en general. “El sedentarismo es una enfermedad. Puedes cambiar el rumbo de tu vida haciendo 10 sentadillas con salto cada hora durante aproximadamente 8. Un estudio demostró que hacer esto puede compensar un estilo de vida sedentario. Si haces 10 cada hora, puedes superar los beneficios de una caminata rápida de 30 minutos”, explicó.

“Cada vez somos más sedentarios en nuestro día a día. Pasamos más tiempo sentados y salimos menos. Los niños pequeños juegan a videojuegos y se pasan el día mirando el móvil. Hay muchos factores que influyen en nuestro estilo de vida sedentario, lo que, como has dicho, aumenta el riesgo de padecer enfermedades. Lo ideal es combinar el entrenamiento de fuerza y el aeróbico, pero empezar a moverse es el primer paso”, concluyó Louisa.