Cuando el termómetro sube y el cuerpo experimenta la sensación de sed, la reacción instintiva de la mayoría de las personas es recurrir a un vaso de agua pura para recuperar el equilibrio interno. Sin embargo, diversos estudios científicos sugieren que esta no es la opción más efectiva para mantener un nivel óptimo de hidratación a largo plazo.

Una exhaustiva investigación realizada por la Universidad St Andrews, en Escocia, analizó el comportamiento de trece bebidas diferentes frente a la necesidad del organismo, incluidos desde jugos de frutas y gaseosas hasta bebidas específicamente diseñadas para deportistas. Los resultados sorprendieron a la comunidad académica al posicionar a la leche común como la opción ganadora en cuanto a su capacidad de hidratación superior.

La leche es la bebida más hidratante según el estudio Imagen generada con IA

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores evaluaron factores determinantes como la cantidad de líquido ingerido, el volumen total, la densidad energética, el contenido de electrolitos y la presencia de agentes diuréticos. La evidencia demostró que aquellas bebidas que contienen una combinación precisa de azúcar, grasa o proteína logran que el cuerpo retenga los nutrientes y el agua durante un período significativamente más prolongado en comparación con el agua sola.

La dinámica responde a la fisiología humana: cuanto mayor es la cantidad ingerida, más rápido se vacía el estómago y el líquido se absorbe en el torrente sanguíneo. No obstante, en el caso de la leche, su composición natural altera este proceso.

La leche presenta una estructura única al combinar lactosa, proteínas y grasas, elementos que retrasan el vaciado gástrico y permiten una hidratación más sostenida. Adicionalmente, este alimento aporta sodio, el cual actúa en el organismo como una especie de esponja biológica que retiene el agua en el cuerpo, provocando así una menor producción de orina.

La leche aporta combina lactosa, proteínas y grasas, que permanecen más tiempo en el cuerpo (Foto ilustrativa: Freepik)

Este mecanismo biológico optimiza la distribución de los fluidos. A diferencia de las bebidas muy azucaradas, que pueden acelerar la deshidratación, la composición equilibrada de la leche permite que el líquido permanezca más tiempo en el sistema, evitando que se elimine de forma precipitada.

Por lo tanto, ante los próximos días de calor extremo, la ciencia sugiere que la opción más eficiente para recuperar los niveles de hidratación se encuentra dentro de la heladera de casi cualquier hogar. Es fundamental entender estas respuestas del cuerpo para tomar mejores decisiones nutricionales ante las altas temperaturas que afectan el bienestar cotidiano de los ciudadanos en la actualidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA