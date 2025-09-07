Qué es el “miedo del domingo”, la ansiedad que afecta al 80% de los trabajadores y cómo se manifiesta

El “miedo del domingo”, una forma de ansiedad anticipatoria, se consolidó como un fenómeno generalizado que transforma el final del fin de semana en una experiencia de tensión y malestar para trabajadores de todas las edades. Según especialistas de Cleveland Clinic, hasta ocho de cada diez profesionales admiten sentir esta angustia, lo cual marca el grado de preocupación que genera este trastorno.

La psicóloga Kia-Rai Prewitt, del equipo de salud conductual de Cleveland Clinic, explicó que esta preocupación creciente ante las responsabilidades laborales inminentes se debe a la acumulación de tareas y la certeza de que todo espera para el lunes por la mañana. “Las personas tienen tantas responsabilidades que pueden generar estrés laboral”, señaló.

Aunque afecta a trabajadores de todas las edades, los más jóvenes son quienes lo reportan con mayor frecuencia. La magnitud del problema es considerable, con un 80% de profesionales experimentando este miedo y un 83% de empleados en Estados Unidos sufriendo estrés laboral, según datos difundidos por Cleveland Clinic.

Al menos ocho de cada diez trabajadores marcaron sentir esta sensación (Foto: Freepik)

Los síntomas asociados a esta ansiedad dominical abarcan tanto el plano emocional como el físico. Entre las señales más comunes se encuentran el aumento del ritmo cardíaco, sudoración, dificultad para respirar, temblores, malestar estomacal, problemas para conciliar el sueño y dolores de cabeza. En algunos casos, la inquietud se manifiesta desde el despertar, mientras que en otros se agudiza al caer la tarde.

Las causas principales de este fenómeno radican en el marcado contraste entre el ambiente relajado del fin de semana y las exigencias de la semana laboral. Durante el descanso, la carga cognitiva disminuye notablemente, sin la presión de despertadores tempranos, el tráfico o la supervisión.

El retorno al trabajo implica una mayor presión y tensión mental, haciendo que la transición abrupta sea difícil de gestionar. La falta de control sobre diversos aspectos del trabajo alimenta pensamientos negativos y preocupaciones sobre el futuro. De esta manera, el estrés relacionado con el regreso al trabajo puede tener consecuencias graves para la salud, incluyendo un incremento en los infartos los domingos y lunes, una tendencia respaldada por investigaciones citadas por Cleveland Clinic.

Diez consejos para reducir la ansiedad del domingo

Frente a este fenómeno, los especialistas recomendaron diez pautas sencillas para disminuir el impacto del llamado “miedo del domingo”:

Fomentar una actitud positiva: Cambiar los pensamientos negativos por frases que transmitan seguridad, como “estoy preparado para la semana” o “puedo manejarlo”.

Cambiar los pensamientos negativos por frases que transmitan seguridad, como “estoy preparado para la semana” o “puedo manejarlo”. Mantenerse ocupado: Dedicar tiempo a actividades placenteras o resolver pendientes durante el domingo ayuda a despejar la mente y genera satisfacción.

Dedicar tiempo a actividades placenteras o resolver pendientes durante el domingo ayuda a despejar la mente y genera satisfacción. Hacer ejercicio: El movimiento físico estimula la liberación de endorfinas, mejora el ánimo y da más energía para afrontar el lunes.

El movimiento físico estimula la liberación de endorfinas, mejora el ánimo y da más energía para afrontar el lunes. Practicar mindfulness: Técnicas como meditación, yoga o masajes favorecen la relajación y el contacto con el momento presente.

Hacer ejercicio o practicar yoga puede ayudar a enfrentar mejor ese momento (Foto: Freepik) drazen_zigic - drazen_zigic

Descansar adecuadamente: Usar el fin de semana para reponer energías, evitando tanto la falta como el exceso de sueño.

Usar el fin de semana para reponer energías, evitando tanto la falta como el exceso de sueño. Organizar la semana: Dejar las obligaciones laborales cerradas antes del viernes permite disfrutar mejor del descanso.

Dejar las obligaciones laborales cerradas antes del viernes permite disfrutar mejor del descanso. Darse un gusto: Incorporar un pequeño placer, como una comida especial o un café favorito, puede aportar motivación extra.

Incorporar un pequeño placer, como una comida especial o un café favorito, puede aportar motivación extra. Aliviar el inicio de la semana: Empezar con tareas simples y aplicar la idea de “lunes mínimos indispensables” reduce el estrés.

Empezar con tareas simples y aplicar la idea de “lunes mínimos indispensables” reduce el estrés. Planificar lo necesario: Preparar una lista de pendientes para el lunes ayuda a liberar la mente, siempre que no interfiera con el descanso.

Preparar una lista de pendientes para el lunes ayuda a liberar la mente, siempre que no interfiera con el descanso. Alejarse del trabajo: Evitar tareas laborales durante el fin de semana facilita una desconexión real.