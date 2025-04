Qué pasa si se toma el magnesio junto con la vitamina C

El magnesio es uno de los macronutrientes esenciales para fortalecer los huesos, regular el funcionamiento de los músculos, ayudar al cuerpo a procesar el azúcar, bajar la presión arterial y mejorar la salud cardiovascular, entre sus principales funciones. A su vez, la vitamina C es otro nutriente que el cuerpo necesita para formar vasos sanguíneos, cartílagos, músculos y colágeno en los huesos y, también, es fundamental para el proceso de curación del cuerpo. Ahora bien, estos dos complementos tienen en común algo muy particular: el cuerpo humano no puede producirlos.

Por eso, consumir una dieta equilibrada e incorporar alimentos ricos en magnesio y vitamina C es clave para tener una buena salud. Sin embargo, cada vez son más las personas que eligen los suplementos dietéticos para ingerir las cantidades necesarias de nutrientes. Incluso, existen muchas dudas sobre su respectivo consumo: “¿Es seguro combinar magnesio y vitamina C?“.

La respuesta a esa interrogante es sí. Según el sitio estadounidense especializado en salud, Verywell Health, tomar suplementos de magnesio y vitamina C juntos es seguro y puede tener algunos efectos complementarios beneficiosos.

Comer palta semanalmente es clave para incorporar magnesio de forma natural (Foto ilustrativa: PIXABAY)

De cualquiera manera, lo mejor siempre es consumir alimentos frescos y naturales para incorporar los nutrientes necesarios. La espinaca, palta, porotos, granos integrales y frutos secos son cruciales para obtener magnesio. Por otro lado, en el caso de la vitamina C, los alimentos ricos en este nutriente son los pimientos, los morrones, el kiwi, las naranjas, las frutillas y el brócoli. Vale la pena destacar que es posible que el suplemento no ofrezca los mismos beneficios que los antioxidantes naturales presentes en los alimentos.

De acuerdo con Mayo Clinic, la deficiencia grave de vitamina C puede causar anemia, sangrado de las encías, hematomas y mala cicatrización de heridas. La cantidad diaria recomendada de vitamina C es de 90 miligramos para hombres adultos y 75 miligramos para mujeres adultas. Por otro lado, según el Departamento de Salud de Estados Unidos llamado National Institute of Health, la ingesta habitualmente baja o las pérdidas excesivas de magnesio debido a ciertas afecciones de salud, alcoholismo crónico o el uso de ciertos medicamentos pueden provocar deficiencia de magnesio.

El batido de kiwi y manzana verde es una buena opción para incorporar vitamina C

Los primeros signos de deficiencia de magnesio incluyen pérdida de apetito, náuseas, vómitos, fatiga y debilidad. A medida que la deficiencia de magnesio empeora, pueden presentarse entumecimiento, hormigueo, contracciones y calambres en los músculos y, en algunos casos hasta convulsiones, cambios de personalidad, ritmos cardíacos anormales y espasmos coronarios.

Los beneficios de combinar magnesio y vitamina C

Incorporar la suplementación dietética de magnesio y vitamina C a la dieta favorece y es seguro para el cuerpo. Entre sus múltiples beneficios se destacan:

Sirve para mejorar la función de los intestinos : la vitamina C ayuda a absorber más hierro y el magnesio ayuda a mantener los movimientos intestinales regulares.

: la vitamina C ayuda a absorber más hierro y el magnesio ayuda a mantener los movimientos intestinales regulares. Energía y músculos : tanto el magnesio como la vitamina C desempeñan funciones en el metabolismo energético, la función muscular y la recuperación.

: tanto el magnesio como la vitamina C desempeñan funciones en el metabolismo energético, la función muscular y la recuperación. Ayuda a la función inmunológica : la vitamina C es bien conocida por sus efectos antioxidantes y la protección que brinda al cuerpo para defenderse mejor contra las enfermedades.

: la vitamina C es bien conocida por sus efectos antioxidantes y la protección que brinda al cuerpo para defenderse mejor contra las enfermedades. Es un aliado contra el estrés: el magnesio favorece la calma del sistema nervioso

LA NACION