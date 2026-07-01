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Estos son los cinco desayunos que más sacian y pueden ayudar a perder peso de forma saludable
Opciones ricas en proteína, fibra y grasas saludables que pueden contribuir al control del peso como parte de una alimentación equilibrada
- 3 minutos de lectura'
Un desayuno equilibrado puede contribuir al control del apetito y ayudar a mantener la saciedad durante varias horas.
Especialistas en nutrición señalan que combinar proteínas, fibra y grasas saludables favorece una alimentación más ordenada y puede apoyar la pérdida de grasa cuando se acompaña de hábitos saludables.
La European Association for the Study of Obesity también recomienda no omitir esta comida como parte de las estrategias para prevenir la obesidad.
¿Qué debe tener un desayuno que favorece la saciedad?
Para apoyar el control del peso, el desayuno debe aportar energía de manera gradual y ayudar a mantener la sensación de saciedad durante la mañana.
• Incluir proteínas de alta calidad.
• Incorporar alimentos ricos en fibra.
• Añadir grasas saludables.
• Evitar el exceso de azúcares añadidos.
1. Tostada integral con palta y huevo
La palta aporta grasas saludables y fibra, mientras que el huevo proporciona proteína de alta calidad. Esta combinación puede aportar alrededor de treinta gramos de proteína, dependiendo de las porciones utilizadas.
• Una tostada.
• Dos huevos preparados al gusto.
• Media palta machacada.
• Espinacas frescas, sal y pimienta al gusto.
2. Yogur griego con frutos rojos y granola
El yogur griego natural destaca por su contenido de proteína y probióticos. Al combinarlo con frutos rojos y granola sin azúcares añadidos, se obtiene un desayuno equilibrado que también aporta fibra y antioxidantes.
• Doscientos cincuenta gramos de yogur griego natural.
• Ochenta gramos de frutos rojos.
• Diez gramos de granola sin azúcares añadidos.
3. Pudding de chía con yogur
Las semillas de chía son una fuente de fibra, proteína vegetal y ácidos grasos omega tres. Al hidratarse adquieren una textura cremosa que ayuda a prolongar la sensación de saciedad.
• Una cucharada de semillas de chía.
• Un yogur griego natural.
• Un poco de leche o bebida vegetal.
• Fruta fresca y frutos secos para decorar.
4. Wrap integral de salmón y palta
El salmón ahumado aporta proteínas y grasas saludables, mientras que la palta añade fibra. La tortilla integral complementa el desayuno con carbohidratos de absorción más lenta.
• Una tortilla integral.
• Queso crema bajo en grasa.
• Salmón ahumado.
• Rodajas de palta.
• Rúcula o espinacas frescas.
5. Batido de proteína con frutos rojos
Esta opción resulta práctica para quienes disponen de poco tiempo. Dependiendo de los ingredientes empleados, puede aportar alrededor de treinta gramos de proteína por porción.
• Una taza de frutos rojos congelados.
• Una cucharadita de proteína en polvo.
• Doscientos cincuenta mililitros de leche o bebida vegetal sin azúcar.
• Una cucharadita de semillas de chía.
• Hielo al gusto.
Ningún alimento garantiza por sí solo la pérdida de grasa. Los especialistas coinciden en que los mejores resultados se obtienen al combinar una alimentación equilibrada con actividad física, descanso adecuado y hábitos sostenibles.
Por Camila Paola Sánchez Fajardo
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