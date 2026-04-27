Los chefs vascos se plantan: “Para que las lentejas queden perfectas necesitás aceite de oliva, ajo y pimentón”
Descubrí cómo preparar uno de los platos típicos de invierno con el simple consejo de cocineros autóctonos que hallaron la manera de que se cocine de manera ideal
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Las lentejas son un tipo de legumbre muy instalado en la gastronomía argentina. Desde el guiso tradicional que las lleva como protagonistas hasta las ensaladas, hamburguesas veganas y acompañamientos de otros platos principales. Al tener un uso tan popular en las mesas de Occidente, en cada sitio se preparan de diferentes maneras, aunque no siempre sea la adecuada. Para ello, chefs vascos hallaron un método que permite dejarlas “perfectas” para el consumo sin que pierdan todas las propiedades nutricionales.
En cada casa las lentejas se preparan de acuerdo a la tradición familiar. Se cuecen en agua hirviendo luego de un periodo de hidratación o directamente se compran listas para comer en latas (no siempre sugerido por su contacto con el aluminio). Sin embargo, en el último tiempo se popularizó una manera rica y fácil de cocinar estas legumbres.
Desde el medio Heraldo destacaron la coincidencia de los chefs españoles Karlos Arguiñano, Martín Berasategui y David de Jorge en la técnica para hacer lentejas. El secreto para que queden en su punto óptimo sería: “Un refrito de aceite de oliva, ajo y pimentón”.
Los tres señalaron distintos factores que hay que tener en cuenta antes de cocinar y consumir las lentejas. La frescura es algo primordial. Luego la proporción: se estima 70 gramos por persona y 200 mililitros de agua para hervirlas; así quedan en su punto justo.
El truco definitivo para preparar las lentejas perfectas: paso a paso
- Una vez que las lentejas estén blandas después del hervor, hay que escurrirlas y esperar a que no queden con exceso de agua.
- Mientras tanto, en una sartén, calentá aceite de oliva y colocá ajo en láminas y añadí una cucharadita de pimentón.
- Pasados seis minutos, volcá las legumbres y mezclá todo.
- Reservá por 3 minutos con el fuego medio y luego apagá.
- Combiná las lentejas con otra comida o verté salsa de tomate, cebolla picada y hacé un guiso.
Por qué comer lentejas: beneficios nutricionales
Las lentejas ocupan un lugar preponderante en la dieta, ya que, por cada 100 gramos en seco, el cuerpo recibe 25 gramos de proteínas, algo positivo para aquellas personas vegetarianas o veganas. Además, aportan hidratos de carbono complejos, fibra, vitaminas y minerales esenciales, claves para una dieta saludable y completa.
Estas legumbres ayudan a combatir el estreñimiento, generan saciedad y contribuyen al control del colesterol y del azúcar en sangre. Previenen la anemia ferropénica gracias al aporte de hierro (7,5 mg por cada 100 gramos).
Los expertos señalan que, para mejorar su asimilación, se recomienda combinar las lentejas con alimentos ricos en vitamina C, como el kiwi o el morrón rojo. Esta mezcla permite aumentar la biodisponibilidad del hierro, acercándola a la del hierro de origen animal.
Las lentejas también contienen folato (vitamina B9), clave en la formación de células nuevas, la producción de hemoglobina y el desarrollo adecuado del bebé durante la gestación. A esto se suman otras vitaminas del complejo B, como la B1 (tiamina) y la B6, necesarias para el metabolismo energético, el buen funcionamiento del sistema nervioso y el mantenimiento de la masa muscular.
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