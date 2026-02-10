Qué son los quistes de millium: la infección que rodea los ojos y es confundida con el acné

Diminutas, sensibles al tacto y similares al acné. Las pequeñas circunferencias, de color blanco, que aparecen al costado de los ojos, son incómodas a la vista y abren el signo de interrogación acerca de cómo brotan de nuestro cuerpo y qué hacer para extirparlas.

En primer término se identifican como quistes de millium y los expertos las caratulan como lesiones superficiales que merodean el contorno ocular. A comparación con el acné, estos no surgen por poros obstruidos por sebo ni a bacterias.

Los quistes de millium son pequeñas protuberancias blancas o amarillentas que aparecen en la piel, especialmente en el rostro

Los quistes de millium tienden a endurecerse con el tiempo y no causan ningún tipo de dolor, ni molestia. Sin embargo, hay quienes sienten que afectan a la estética y deciden acudir a profesionales de la salud para saber el diagnóstico de los mismos y de qué forma pueden extirparse.

Estos quistes aparecen en la piel luego de un uso excesivo de cosméticos, por el empleo desmedido de corticosteroides -hormonas sintéticas para tratar la inflamación del sistema inmunitario-, lesiones cutáneas -manchas en la piel, llagas- y cuestiones relacionadas a la genética.

De qué manera eliminarlos

Aunque gran parte de los quistes cutáneos presentan una resolución espontánea, aquellos que persisten en el tiempo requieren de una intervención especializada para su remoción definitiva.

En cuanto a la dermis, el uso de ácidos puede favorecer la renovación celular y mejorar la apariencia de la zona; sin embargo, debido a la profundidad de estas lesiones bajo la superficie dérmica, su eficacia suele ser limitada frente a los procedimientos clínicos de mayor alcance.

Cómo extirpar los quistes de millium

En este contexto, los expertos ponen a disposición diversas alternativas para tratar estos quistes, tales como la crioterapia, el uso de tecnología láser, la dermoabrasión y los peelings químicos. Estas técnicas actúan de manera focalizada sobre el quiste o su cápsula externa, garantizando resultados más seguros y estéticamente superiores.

Por último, los especialistas advierten de manera enfática sobre los riesgos de intentar extraer estas lesiones mediante la presión manual en las pequeñas “bolitas” blancas que aparecen alrededor del quiste. Esta práctica, lejos de eliminar la lesión, incrementa significativamente las probabilidades de desarrollar infecciones, procesos inflamatorios agudos y cicatrices permanentes, comprometiendo la salud y la integridad estética.