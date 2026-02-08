San Valentín: el destino turístico al que no debés ir con tu pareja porque tiene “una maldición”

El Día de los Enamorados, también conocido popularmente como San Valentín, se celebrará el próximo sábado 14 de febrero. Como ocurre todos los años, esta jornada está asociada a regalar ramos de flores, chocolates, cartas de amor y otros objetos relacionados con la pasión y el romance.

Además de los obsequios, las parejas suelen elegir un destino turístico para pasar el día. Uno de los más buscados es Colonia del Sacramento, en Uruguay, donde miles de personas asisten para disfrutar de una jornada única. Sin embargo, existen algunos condicionantes de este punto geográfico que pueden interferir en el deseo romántico.

Colonia del Sacramento, una ciudad que mantiene su encanto Buenos Vientos - Lugares

Este destino, ubicado a tres horas de Buenos Aires, es uno de los más visitados y eso, a contramano de lo que se piensa, hace que los servicios se saturen debido a la corta extensión del territorio. Por fuera de la temporada, Colonia mantiene su espíritu intacto: calles vacías, restaurantes con oferta gastronómica y las reconocidas caminatas románticas por los senderos adoquinados.

Los atractivos de Colonia del Sacramento

Ante un aluvión de turistas, la vía pública estará atestada de personas y se perderá la privacidad para disfrutar una jornada amorosa. A su vez, la visita a Colonia en San Valentín requiere de una preparación previa -se estima de dos a tres meses de anticipación- para conseguir un buen alojamiento, con vistas a los caudalosos ríos de la ciudad.

A este contexto que se presume desfavorable, los precios aumentan considerablemente: el transporte y el alojamiento encarecen sustancialmente y habrá que hacer una erogación económica importante para tener un cierto bienestar durante la fecha elegida.

Las calles adoquinadas de Colonia del Sacramento

El clima es otro factor preponderante: previo al viaje, consultar el pronóstico de tiempo debido a los cambios repentinos que pueden convertir un día soleado en uno con tormentas fuertes que obliguen a cambiar los planes.

Por último y no menor, hay una leyenda que dice que Colonia tiene “una maldición” y que todas las parejas que viajan allí, cuando vuelven de esa escapada romántica, se separan.

El origen de esta “maldición” no es claro. Pero en 2018, un usuario de Twitter publicó un tuit que decía: “Tengo la teoría de que las parejas que se van un fin de semana a Colonia se están por separar”. La publicación se volvió viral y fue acompañada por una catarata de testimonios que confirmaban la hipótesis y cimentaron el mito.

Tengo la teoría de que las parejas que se van un fin de semana a Colonia se están por separar. — Elio (@Wait_Man) November 18, 2018

Quién fue San Valentín

Existen varias leyendas en torno a la figura de San Valentín: informes indican de un religioso que repartía rosas en las calles; otras narraciones explican que existió un Valentín que cortó corazones de pergamino y se los dio a los soldados para que miraran esas tarjetas y recordaran a sus seres queridos. A su vez, la teoría de la Iglesia indica que era un mártir que nació a fines del siglo II en el Imperio Romano.

En este último caso, se cree que todo comenzó cuando el emperador romano Marco Aurelio Claudio (214-270), “El gótico”, decretó la prohibición de que los soldados se casaran, con la idea de que —si no mantenían lazos familiares— tendrían menos miedo a arriesgar su vida y, por consecuencia, serían más valientes.

El emperador Claudio II ordenó la decapitación de San Valentín

Según reconstruye este medio, el emperador tomó conocimiento de lo que sucedía y mandó a llamar al sacerdote para exigirle explicaciones y que negara su fe y los matrimonios que había oficiado. Sin embargo, Valentín no accedió, por lo que fue condenado a muerte y decapitado.

De esta forma, pasó a integrar la lista de cristianos martirizados en el Imperio Romano: una persecución que data del año 64 y que se extendió hasta el año 313, cuando el edicto de Milán legalizó el cristianismo en las fronteras romanas.