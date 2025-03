Un experto en longevidad le puso fin al mito del vino: ¿cuán saludable es tomar una o dos copas diarias?

En los últimos años, la búsqueda de la longevidad y el bienestar llevó a muchas personas a adoptar hábitos más saludables, desde una alimentación equilibrada hasta rutinas diarias que favorecen el cuerpo y la mente. Asimismo, numerosos estudios demostraron que una dieta rica en nutrientes no solo ayuda a prevenir enfermedades, sino que también puede influir en la expectativa de vida. En este contexto, las redes sociales se convirtieron en una herramienta clave para compartir consejos, recetas y descubrimientos sobre alimentos con propiedades beneficiosas. Entre estos hallazgos, un especialista en longevidad reveló un dato llamativo: el vino podría desempeñar un rol importante en la búsqueda de una vida más larga y saludable.

El encargado de dar a conocer esta información fue el reconocido experto en el tema, Dan Buettner, investigador y escritor que se propuso identificar regiones del mundo donde las personas no solo superan los 100 años de vida, sino que además lo hacen con un estado de salud envidiable, sin padecer enfermedades crónicas como afecciones cardíacas, obesidad, cáncer o diabetes. Tras un exhaustivo estudio, logró localizar estas comunidades y las denominó “zonas azules”. Entre ellas se encuentran la isla de Cerdeña en Italia, Okinawa en Japón, Loma Linda en California, Icaria en Grecia y Nicoya en Costa Rica. Según indicó, uno de los hábitos en común entre los habitantes de estas regiones es el consumo moderado de vino tinto, lo que sugiere que esta bebida podría desempeñar un papel en su longevidad.

Según el experto, en las "zonas azules" consumen vino tinto de forma moderada a diario

Por esto mismo, Buettner no dudó en cuestionar los estudios científicos que advierten sobre los riesgos del alcohol. “Estoy muy familiarizado con las investigaciones recientes que demuestran que ninguna cantidad de alcohol es segura, pero no me lo creo”, afirmó el experto en longevidad. De todos modos, sus declaraciones contrastan con los hallazgos de un estudio reciente dirigido por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y publicado en la revista británica JAMA Network Open, el cual concluyó que, en edades avanzadas, cualquier consumo de alcohol puede aumentar el riesgo de cáncer. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió en varias ocasiones en que no existe un nivel de consumo de alcohol completamente seguro para la salud.

Sin embargo, Buettner sostiene que estos estudios epidemiológicos no diferencian adecuadamente entre distintos tipos de bebidas alcohólicas, ya que no solo analizan el vino, sino también la cerveza o los cócteles que contienen elevadas cantidades de azúcar. “Vi una encuesta que mostraba que más del 90% de las personas mayores de 90 años de las zonas azules beben vino todos los días. Y, por cierto, la mayoría de ellas suele llegar a los 100 años sin enfermedades crónicas”, argumentó.

Siempre con moderación: la recomendación del experto para el consumo de vino

La clave es consumir únicamente vino tinto de calidad y beber con moderación, según Buettner

A pesar de reconocer que el alcohol puede aumentar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer, Buettner sostiene que su consumo moderado también puede contribuir a una vida más larga. “Las Academias Nacionales de Ciencias dicen que si bebés alcohol, aumentás las posibilidades de padecer ciertos tipos de cáncer, pero que, a la vez, reduces la mortalidad cardiovascular y la mortalidad general”, explicó el investigador, que destacó el impacto positivo que podría tener en la longevidad.

Como recomendación final, el experto enfatizó que no se trata de tomar cualquier tipo de alcohol, sino de elegir un vino tinto de alta calidad y consumirlo con moderación, limitándose a una o dos copas al día. “Ciertamente, si no bebe ahora, no empiece. Pero si disfruta de una copa de vino tinto de alta calidad todos los días, creo que está mejorando su calidad de vida y, probablemente, su longevidad”, concluyó y dejó en claro que el secreto no está en la cantidad, sino en la forma en que se incorpora este hábito dentro de un estilo de vida saludable.