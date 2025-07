Un joven falleció tras no revisarse un dolor en una muela: tenía una infección dental

Luis, un joven de 24 años residente en Saltillo, Coahuila (México), falleció tras desarrollar una grave infección dental que se extendió rápidamente por su cuerpo. Según su familia, todo comenzó con un dolor en una muela y una inflamación en el cuello, que inicialmente fue confundida con paperas.

De acuerdo con el testimonio de su hermana, Alonso Anuncio, la familia llevó a Luis al hospital cuando notaron que la inflamación no disminuía y que los antibióticos recetados no surtían efecto. Fue entonces cuando los médicos del Hospital General de Saltillo determinaron que la infección se había propagado hasta su garganta.

“Mi hermano comenzó con una infección en la muela y se le pasó a la garganta. Se le empezó a inflamar el cuello, pensábamos que eran paperas, pero no. Estaba con antibióticos, pero ya no le hacían nada”, relató su hermana.

Joven falleció tras no revisarse un dolor en una muela: tenía infección dental IStockPhoto

Hospitalización y cirugía de emergencia​

Luis fue operado de urgencia debido a la gravedad del cuadro clínico. Sin embargo, la infección ya se había diseminado a otras partes del cuerpo y no respondió a los tratamientos aplicados. Finalmente, el joven sufrió muerte cerebral.

“El corazón de mi hermano dejó de latir; ya no lo reanimaron. Comprobaron que era muerte cerebral porque no tenía ninguna reacción y ya no estaba sedado”, explicó su hermana visiblemente afectada.

La familia del joven agradeció el apoyo recibido para cubrir los gastos funerarios, que ascendieron a 33 mil pesos mexicanos. La hermana de Luis también hizo un llamado a la comunidad para no subestimar ningún dolor dental: “Es importante que se chequen las muelas por cualquier infección. Un dolorcito no lo dejen pasar”.

Este caso causó conmoción en las redes sociales y se recordó que una infección dental, si no es atendida a tiempo, puede desencadenar complicaciones graves e incluso mortales.

¿Cuándo consultar al dentista por un dolor de muelas?

Según recomendaciones de la Clínica Dental Urbina, es fundamental no ignorar un dolor dental que se prolongue por más de dos días, especialmente si viene acompañado de:

Fiebre.

Escalofríos

Hinchazón en la cara o la mandíbula.

Dificultad para abrir la boca.

Estos pueden ser signos de una infección seria que requiere atención inmediata. En algunos casos, aunque poco frecuentes, las infecciones orales pueden extenderse a otras partes del cuerpo, como el cerebro. Por eso, ante cualquier señal de alarma, se recomienda acudir al dentista o a un servicio de urgencias sin demora.