Los beneficios desconocidos de esquiar

El corazón late con fuerza y la adrenalina arde en las venas. Bajar una pista negra es un cóctel potente de sensaciones para cualquier esquiador avanzado: por un lado, la emoción que corre por el cuerpo y la satisfacción de enfrentarse a un desafío difícil. Por otro, el vértigo de bajar entre rocas y el riesgo que eso implica. Es esfuerzo, aventura y superación a la vez. Y como recompensa, el orgullo de vencer ese miedo latente que agita los sentidos, pero te hace sentir vivo.

El esquí es un ejercicio sumamente completo que fortalece las piernas y otros músculos del cuerpo y tiene múltiples ventajas para la salud física y mental. “Los beneficios de esquiar, al igual que los de otros deportes similares, incluyen el desarrollo de la fuerza muscular en los miembros inferiores y superiores, incluyendo los de la cintura escapular”, explica Néstor Lentini, médico traumatólogo especializado en medicina deportiva (MN44.271). Y asegura que también se trabajan los músculos del core, fundamentales para mantener el equilibrio durante la actividad.

Según un informe publicado en el Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 12 semanas de esquí tuvieron un impacto profundo en la salud de personas de entre 60 y 76 años, lo que llevó a un aumento significativo en su equilibrio, así como en su capacidad aeróbica, fuerza y potencia.

Lentini explica que el esquí también mejora la resistencia cardiovascular: “Este tipo de entrenamiento aeróbico genera beneficios similares a los que se observan en otros deportes de mediana y larga duración, como corredores de media maratón, maratonistas o los que entrenan diariamente y salen a correr”.

Coincide Alejandra Hintze, médica deportóloga (MN. 114.193) quien asegura que el esquí es un deporte con una exigencia cardiovascular altísima y un gasto calórico muy elevado. “No es casual que muchas personas, tras una semana de esquí, noten una importante pérdida de masa grasa o terminen cada jornada con un apetito voraz. El cuerpo trabaja intensamente durante horas. Esto se debe a que el esquí involucra grandes grupos musculares de forma coordinada: brazos (con los bastones), piernas (por el control de los esquíes) y, especialmente, el core, que estabiliza el tronco y conecta todo el movimiento”, aclara la especialista.

El esquí genera beneficios similares a los que se observan en otros deportes de mediana y larga duración gentileza

En lo que se refiere al gasto calórico, el traumatólogo da un dato interesante: “Si bien es variable, se calcula que podemos gastar entre 400 y 600 calorías por hora si estamos realizando varias bajadas”. Y destaca que esquiar también favorece la coordinación y el equilibrio.

En esta misma línea, Hintze detalla que las actividades cíclicas como el esquí requieren una gran coordinación muscular y un alto nivel de propiocepción –la capacidad del cuerpo de percibir la posición y el movimiento de sus partes en el espacio–. Al deslizarse sobre superficies inestables como la nieve, también se demanda un notable control del equilibrio.

Los huesos también se benefician con este deporte: “Si trabajamos sobre el sistema muscular y el movimiento, ayudamos a nuestro sistema óseo. Por eso, se trata de estimular ejercicios de fuerza y flexibilidad para mejorar la salud ósea y así evitar osteopenia y osteoporosis”, dice Lentini.

Otro gran beneficio del esquí es el trabajo sobre los músculos posturales. “Es un deporte que exige una postura eficiente y un fuerte desarrollo de los músculos que estabilizan la columna, piernas, brazos y cabeza en el espacio. Al deslizarse sobre una superficie inestable y en pendiente, mantener una buena postura es fundamental para evitar caídas y descensos descontrolados”, explica Hintze y continúa: “Este tipo de esfuerzo postural es mayormente isométrico: implica sostener una posición con tensión muscular durante todo el trayecto. Por eso, los esquiadores suelen tener una postura corporal excelente”.

Además, el esquí exige altos niveles de foco y concentración ya que combina velocidad con múltiples estímulos del entorno, y obliga a tomar decisiones rápidas y precisas. “Pequeños errores pueden tener consecuencias graves, como caídas, golpes o choques. En este sentido, también representa un intenso trabajo cognitivo y de atención plena”, resume Hintze.

Desconexión total

Las recompensas no son solo físicas. El esfuerzo es tal cuando se practica este deporte que puede resultar una excelente forma de aliviar el estrés. Ayuda a despejar la mente y a concentrarse en el presente y según aseguran los esquiadores, brinda una sensación de libertad. “Cuando esquío, me desconecto completamente; lo único que me importa es cuánta nieve cayó, cómo está el clima y el estado de las pistas”, cuenta María Levin, estudiante de abogacía, que va todos los años a esquiar a la Patagonia.

Olympia van Peborgh, ex campeona sudamericana de slalom en la categoría sub16, en 2019, reconoce: “En la montaña te olvidás de la realidad, y el frío te trae una sensación de paz y tranquilidad inexplicable que deja que tus pensamientos respiren”.

Los especialistas coinciden en que esta actividad ayuda a mejorar el ánimo porque la combinación de ejercicio, aire puro de montaña y paisajes deslumbrantes colaboran con el bienestar emocional. “Todos los deportes, incluyendo el esquí, segregan endocrinas relacionadas con el estado de ánimo”, asegura Lentini.

Un estudio publicado en Frontiers in Psychiatry, –una revista científica que publica investigaciones revisadas por expertos en salud mental– encontró que los esquiadores tenían un riesgo de casi un 60% menor de ser diagnosticados con trastornos de ansiedad, en comparación con las personas que no practicaban el deporte.

Otro informe de la revista Journal of Exercise and Rehabilitation reveló que esquiar reduce los niveles de estrés en estudiantes. Los resultados se basaron en el inventario de estrés académico, una escala visual analógica (EVA) para medir el disfrute y registros de la frecuencia cardíaca con el fin de evaluar cómo el esquí impacta en el estrés, la frecuencia cardíaca y el goce.

Esta actividad ayuda a mejorar el ánimo porque la combinación de ejercicio, aire puro de montaña y paisajes deslumbrantes colaboran con el bienestar emocional IM_photo - Shutterstock

Por otra parte, una investigación sobre mujeres que practican esquí y snowboard mostró que estas actividades pueden ser un catalizador para el bienestar. Los investigadores descubrieron que más allá de la adrenalina y la destreza física, lo que marca la diferencia es la camaradería, el sentido de compromiso y la conexión con la naturaleza, factores que generan beneficios duraderos para la salud mental.

En este sentido, Alejandra Hintze destaca que el esquí ofrece dos aspectos fundamentales: el contacto con un entorno agreste y montañoso, y la posibilidad de disfrutar la naturaleza en invierno. “Para quienes vivimos en grandes ciudades, llenas de estímulos visuales, auditivos y de contaminación, la montaña representa un contraste absoluto: aire puro, silencio, amplitud visual y una paleta de colores limpia, dominada por el blanco y el azul del cielo”, reflexiona. La especialista considera que esta experiencia tiene un efecto casi terapéutico: “Relaja, reduce el estrés y recarga energías. Incluso a nivel perceptivo, la vista se adapta a nuevas distancias, los músculos oculares se relajan y los sentidos se despiertan. Como amante de los deportes outdoor, considero ese contacto agreste y natural como una de las formas más poderosas de reconectar con uno mismo”.

Por último, hay que mencionar el aspecto social como una ventaja del esquí, ya que une a través de una pasión compartida por la montaña, la nieve y los valores que se inculcan. En general se practica en grupo, con amigos, familia o en clases colectivas. “Una excelente oportunidad para fortalecer vínculos afectivos, conocer nuevas personas con intereses similares y generar un sentido de pertenencia”, remata Hintze, que no esconde su pasión por este deporte de aventura.

Los beneficios del esquí alpino:

FÍSICOS

Mejora la coordinación y el equilibrio

Fortalece los músculos de todo el cuerpo

Mejora la postura

Aumenta la resistencia cardiovascular

Desarrolla la propiocepción

MENTALES

Fortalece vínculos afectivos

Permite conocer nuevas personas con intereses en común

Crea un sentido de pertenencia a una comunidad

Relaja, reduce el estrés y recarga energías

Mejora la concentración

Impacta positivamente en el estado de ánimo