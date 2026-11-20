Vivir más de 100 años es un objetivo que despierta interés en distintas partes del mundo, especialmente entre quienes buscan incorporar hábitos saludables para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, algunas historias desafían las estadísticas y generan interrogantes sobre los factores que permiten alcanzar edades excepcionales. Ese fue el caso de Emma Morano, una mujer italiana que vivió 117 años y aseguró que uno de sus secretos estaba relacionado con un alimento que consumía todos los días: los huevos.

Nacida el 29 de noviembre de 1899 en la región de Piamonte, Italia, Morano fue testigo de algunos de los acontecimientos más importantes de la historia contemporánea. A lo largo de su vida atravesó dos guerras mundiales, numerosos cambios políticos y una transformación tecnológica que modificó por completo la manera de vivir.

Su extraordinaria longevidad la convirtió en una figura reconocida internacionalmente. De hecho, fue la última persona conocida que permaneció con vida después de haber nacido en el siglo XIX, hasta su muerte, ocurrida el 15 de abril de 2017.

Emma Morano el sus últimos años de vida Archivo

Cuando cumplió 117 años, periodistas de diferentes países comenzaron a preguntarle cuál era el secreto para alcanzar una edad tan avanzada. Con su característico sentido del humor, Emma respondió que había dos decisiones fundamentales que marcaron su vida: mantenerse alejada de los hombres y seguir una alimentación particular que había adoptado durante su juventud.

Aunque sus hábitos alimenticios llamaron la atención, su historia también estuvo marcada por experiencias personales difíciles que influyeron en su manera de entender la independencia y el bienestar.

¿Qué comía todos los días Emma Morano, la mujer que vivió 117 años?

Uno de los aspectos más llamativos de la vida de Emma Morano fue su costumbre de consumir huevos diariamente durante aproximadamente 90 años, una práctica que comenzó después de la Primera Guerra Mundial. Según contó en distintas entrevistas, durante su juventud le diagnosticaron anemia y recibió la recomendación de incorporar este alimento a su dieta. Desde entonces, comenzó a comer tres huevos por día, dos de ellos crudos, y mantuvo esa rutina durante gran parte de su vida.

“Como tres huevos al día y para hacer la digestión bebo la grappa que preparo yo misma: la meto en un frasco con siete hojas de salvia, un racimo de ruda y unas uvas. Luego la bebo con una cuchara”, explicó al describir sus hábitos. La grappa es una bebida alcohólica tradicional italiana que Morano acostumbraba preparar de manera casera.

Emma Morano llegó a cumplir 117 años de vida Antonio Calanni - AP

Con el paso de los años, la italiana modificó ligeramente su alimentación y, durante la última etapa de su vida, redujo la cantidad de huevos a dos unidades diarias. Los huevos fueron, por lo tanto, uno de los alimentos que nunca faltaron en su dieta, aunque no existe evidencia científica que permita atribuir exclusivamente a este hábito su extraordinaria longevidad.

Desde el punto de vista nutricional, los huevos aportan proteínas de alta calidad y nutrientes como vitamina B12, colina y selenio, importantes para diferentes funciones del organismo. No obstante, consumir huevos crudos implica riesgos de infecciones alimentarias, como la salmonelosis, por lo que se recomienda cocinarlos adecuadamente. Además, los especialistas señalan que alcanzar una edad avanzada depende de múltiples factores, entre ellos la genética, el entorno, la atención médica y los hábitos de vida, y no de un único alimento.

La difícil historia de Emma Morano y por qué decidió no volver a casarse

Más allá de su particular alimentación, Emma Morano también consideraba que su decisión de permanecer soltera había sido fundamental para vivir tantos años. La italiana era la mayor de ocho hermanos y, durante su juventud, atravesó experiencias que marcaron profundamente su vida sentimental. Según relató, el único hombre del que estuvo verdaderamente enamorada murió durante la Primera Guerra Mundial.

Tiempo después, contrajo matrimonio con un hombre con quien mantuvo una relación que describió como abusiva. En una entrevista concedida al diario italiano La Stampa en 2011, recordó que había sido obligada a casarse bajo amenazas. “Era alguien de aquí, del lago. No quería casarme con él, pero él me obligó. Vivíamos en el mismo patio y un día envió a su madre a llamarme”, contó.

Emma Morano vivió hasta los 117 años con una receta a base de grappa casera (Fuente: Archivo LN)

Luego, recordó las palabras que, según su testimonio, recibió de aquel hombre: “Fui allí y me dijo ‘si te conviene, puedes casarte conmigo, si no, te mato’. Tenía 26 años. Me casé”. La relación terminó en 1938, después de una de las experiencias más dolorosas de su vida: la muerte de su único hijo, quien tenía apenas seis meses.

A partir de entonces, Morano decidió no volver a casarse y priorizar su independencia personal. Al explicar los motivos de aquella elección, aseguró que “no quería ser dominada por nadie”. Con el paso de las décadas, la italiana sostuvo que esa libertad le había permitido vivir de acuerdo con sus propias decisiones, sin depender de una pareja.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.