Zakia Rahman, dermatóloga de Stanford: “La protección solar es lo mejor que puedes hacer para prevenir el envejecimiento”

Zakia Rahman, profesora clínica de Dermatología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, sostiene que la protección solar ocupa un lugar central en el cuidado de la piel, especialmente con el paso de los años. La especialista en dermatología estética y longevidad también recomienda adaptar la rutina a las características de cada persona e incorporar productos específicos para la limpieza, hidratación y renovación cutánea.

Los dermatólogos coinciden: protección solar y envejecimiento

En una entrevista publicada por Stanford Medicine, Rahman explicó que las necesidades cutáneas varían según la edad y que un mismo esquema no funciona para todas las personas.

Para las pieles maduras, señaló al cuidado frente al sol como el componente más importante de la rutina.

La docente de Stanford indicó que sus pacientes suelen mostrar una mayor motivación para protegerse cuando conocen los efectos de la exposición a los rayos UV sobre la apariencia.

En ese sentido, sostuvo que “la protección solar es lo mejor que puedes hacer para prevenir el envejecimiento de la piel”. Rahman también vinculó este hábito con la prevención del cáncer de piel.

La rutina de Zakia Rahman para pieles maduras: limpieza, vitamina C, hidratación y retinoides

Para este tipo de piel, la médica aconsejó utilizar un limpiador suave dos veces al día y aplicar después un hidratante con ácido hialurónico. Como siguiente paso, propuso incorporar un producto con dimeticona, que describió como una especie de sellador sobre la superficie cutánea.

Durante la mañana, Rahman sugirió sumar un sérum de vitamina C por su acción antioxidante y completar el cuidado con protector solar. Por la noche, aconsejó agregar un retinoide.

Para las pieles maduras, propone limpieza suave, ácido hialurónico, dimeticona, vitamina C y retinoides. Magnific

La directora de la clínica de láser y estética para residentes de Stanford diferenció las necesidades de las pieles maduras de las que presentan las personas más jóvenes.

Explicó que la piel de los individuos más jóvenes tiende a ser más grasa y que los retinoides pueden ayudar a controlar la producción de las glándulas sebáceas.

Qué protector solar recomienda Zakia Rahman y por qué prioriza filtros minerales

Rahman destacó la importancia del sol, pero planteó que la exposición debe acompañarse con medidas de protección. Su recomendación es utilizar protector solar todos los días al salir de casa y elegir como mínimo un factor de protección solar (SPF) 30.

La médica también abordó la presencia de determinados componentes en los productos de cuidado personal. A su vez, señaló que existen cada vez más datos sobre los efectos de los parabenos y de otras sustancias, como el bisfenol A (BPA), sobre el sistema endocrino.

Ante esa situación, aconsejó optar por bloqueadores físicos con titanio u óxido de zinc, que consideró más seguros en términos generales. La indicación adquiere especial importancia, según Rahman, en niños pequeños y personas embarazadas.

Retinoides: cómo actúan sobre el colágeno y las arrugas, según Zakia Rahman

Los retinoides, derivados de la vitamina A, forman parte de los productos que Rahman utiliza y recomienda para determinados cuidados.

La especialista en dermatología estética explicó que existen variedades tópicas de venta libre, como el adapaleno, y otras disponibles mediante prescripción. Ambas alternativas pueden aumentar la producción de colágeno y reducir las arrugas.

La profesora de Stanford recomienda utilizar al menos SPF 30 todos los días al salir de casa Magnific

Durante las primeras etapas de uso, estos productos pueden provocar una mayor descamación debido al incremento de la renovación celular. Rahman explicó que esos efectos adversos suelen disminuir con la continuidad, mientras los beneficios permanecen, por lo que aconsejó comenzar de forma gradual y acompañar el proceso con hidratación.

La profesora clínica también mencionó alimentos con abundante betacaroteno, entre ellos las zanahorias, el brócoli y la calabaza de invierno. Este compuesto se convierte en retinol dentro del organismo.