Ni fritas ni en puré: la forma definitiva de cocinar las patatas de color para multiplicar sus beneficios antioxidantes

La elección de la patata ideal va mucho más allá de su textura o su uso culinario. De acuerdo con las recomendaciones de una dietista de Florida, el color de este alimento es el factor determinante para conocer su capacidad antioxidante. A través de una comparativa entre las distintas variedades disponibles, la experta reveló por qué se debería prestar más atención a las tonalidades oscuras para mejorar la salud metabólica y vascular mediante la dieta diaria.

Cuál es el tipo de patata más saludable de acuerdo con su color

El tipo de patata más saludable se puede identificar por su color oscuro y vibrante. Estos tonos, como el morado oscuro, el rojo o el naranja brillante, indican compuestos vegetales más protectores.

Las patatas moradas, azules y rojas se consideran las opciones más saludables (Pexels/TYPHOON BRO)

Si bien los atributos nutricionales son muy similares en cuanto a calorías, carbohidratos y fibra, el contenido de micronutrientes varía según el tipo de papa y su color, según lo que declaró la dietista Amy Davis a Fox News Digital.

La nutricionista explica que la clave está en los fitonutrientes y antioxidantes, y destaca lo siguiente según el color:

Patatas moradas, azules y rojas: se consideran las opciones más saludables. Su coloración oscura (especialmente en la carne y la piel) indica una mayor presencia de antocianinas , potentes antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación y proteger las células. “Las papas moradas y azules contienen fibra saludable para el intestino y están repletas de antioxidantes buenos para la salud del corazón y para reducir la presión arterial y el colesterol ”, dijo a Davis.

Las patatas naranjas adquieren su color gracias al betacaroteno (vitamina A), esencial para la salud ocular y el sistema inmunológico (Pexels/Sergei Starostin)

Cuál es la mejor forma de cocinar patatas para conservar sus beneficios

La forma en la que se preparan las patatas determina si conservan sus beneficios nutricionales o si se convierten en una opción poco saludable debido al exceso de grasas y calorías. Estas son las formas más saludables de cocinarlas, según Food Republic:

Hervidas: es una de las opciones más sanas porque no requiere aceite ni mantequilla durante la cocción. Cocinarlas con piel permite minimizar la pérdida de potasio y vitamina C , que suelen quedarse en el agua.

El sitio Food Republic también destaca que una de las formas menos saludables de cocinar patatas es la fritura. Al sumergirlas en aceite a altas temperaturas, absorben una enorme cantidad de grasas trans o saturadas y aumentan drásticamente su densidad calórica. Además, suelen ir acompañadas de un exceso de sal.

Las patatas blancas y amarillas son nutritivas y aportan potasio y vitamina C, pero son menos saludables que las de color más intenso (Archivo)

Qué beneficios suman las patatas a la salud

Entre los beneficios que las patatas suman a la salud, se encuentran los siguientes, según Healthline: