Daniela Silva, médica: “Mareos, debilidad o inestabilidad son indicios de que el cuerpo está por descompensarse”

El aumento persistente de las temperaturas durante el período más caluroso del año no solo representa un desafío para el confort térmico, sino que constituye una amenaza directa para la estabilidad cardiovascular de la población. Ante este escenario, la doctora Daniela Silva, especialista en medicina interna, señala que síntomas aparentemente menores deben ser interpretados como alertas tempranas. “Mareos, debilidad o inestabilidad son indicios de que el cuerpo está empezando a descompensarse”, advierte la especialista en diálogo con Diario AS, con lo que subrayó la necesidad de adoptar medidas preventivas antes de que la situación derive en un desmayo o una caída peligrosa.

El fenómeno fisiológico detrás de estas manifestaciones es complejo, donde con el fin de disipar el calor excesivo, el organismo pone en marcha mecanismos de termorregulación como la vasodilatación, que consiste en la dilatación de los vasos sanguíneos cercanos a la superficie de la piel. Si bien este proceso es natural, reduce la resistencia al flujo sanguíneo, lo que puede provocar una caída en la presión arterial. A esto se suma la pérdida de agua y sales minerales a través del sudor. Si el individuo no repone estos líquidos de manera eficiente, el volumen sanguíneo disminuye, lo que afecta directamente el funcionamiento del sistema cardiovascular.

Daniela Silva utiliza sus redes sociales para informar diversos datos importantes vinculados a la salud Instagram (@dradanielasilva)

La médica Daniela Silva explica que, en verano, la mayor exposición solar y una actividad social más intensa fuerzan al organismo a realizar adaptaciones constantes. “Esta exposición suele vivirse de manera positiva, ya que se asocia a bienestar, descanso y vacaciones, pero también puede favorecer descensos de la tensión arterial en algunas personas”, detalla la profesional.

En este sentido, la prevención se erige como la herramienta más eficaz. Ante la aparición de inestabilidad o mareos, la recomendación es inmediata: cesar la actividad, desplazarse a un entorno fresco y garantizar la hidratación. Es un error común creer que los espacios cerrados son siempre seguros, ya que si el ambiente no cuenta con ventilación adecuada o aire acondicionado, la exigencia para el cuerpo es igualmente elevada.

El impacto del calor es particularmente significativo en adultos mayores y pacientes que siguen tratamientos farmacológicos para la hipertensión, grupos que requieren un monitoreo constante. De hecho, la Fundación Española del Corazón sugiere controlar la presión arterial al menos dos veces por semana durante los meses críticos. Sin embargo, cualquier persona puede verse afectada y la hidratación debe ser constante, con una prioridad sobre el consumo de agua natural, incluso antes de sentir sed, y sin caer en el exceso de cafeína, alcohol o bebidas azucaradas que favorecen la deshidratación.

Controlar la presión arterial es fundamental durante épocas de mucho calor Wavebreak Media LTD

La dieta también juega un rol preponderante, donde una alimentación basada en productos de temporada, rica en potasio y magnesio, facilita la gestión cardiovascular. Por el contrario, las comidas pesadas o con alto contenido de sodio oculto deben limitarse, ya que la digestión intensa desvía gran parte del flujo sanguíneo hacia el aparato digestivo, lo que incrementa la sensación de fatiga. Finalmente, la regulación del sueño, sin caer en siestas prolongadas, y la gestión del estrés son pilares esenciales. El calor, combinado con el cansancio, genera una sobrecarga que solo puede neutralizarse mediante hábitos conscientes y una escucha atenta a las señales que envía el cuerpo antes de que se produzca una descompensación severa.