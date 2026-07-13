Siguen las nubes, pero sube la temperatura: así estará el clima en el AMBA durante esta semana de julio

La semana estará marcada por las nubes y temperaturas elevadas para una época invernal. El día viernes habrá lluvias.

Clima de lunes: mañana de frío intenso

El lunes nos dejará la única mañana con frío intenso de toda la semana. El cielo limpio y el viento sur promoverán un inicio de jornada con 4ºC de temperatura, con una sensación térmica menor en los últimos cordones del suburbano. Al amanecer girará rápidamente la veleta para anunciar un suave descenso de aire caliente, lo que permitirá revertir el ambiente fresco al mediodía. La tarde ofrecerá mucho sol, viento moderado desde el norte y máxima de 14ºC. La noche aprovechará la llegada del aire templado para no caer tanto y cerrar en 11ºC.

Clima de martes: ascenso de temperatura

El martes ofrecerá una importante recuperación de la mínima con el mercurio iniciando la cuenta en 9ºC. Se espera un amanecer con cielo parcialmente cubierto y viento moderado desde el norte. Con el correr de las horas, se formará un manto de nubosidad alta que no le quitará luminosidad al día. El termómetro seguirá levantando el perfil para dejarnos una tarde con 16ºC. La temperatura, por la noche, bajará a 13ºC.

Clima de miércoles: mañana fría, tarde templada

El miércoles repetirá el patrón sinóptico para seguir apuntalando la recuperación térmica. Se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado del norte y mínima de 10ºC, repitiendo una mañana sin frío intenso.

La tarde del miércoles invita a realizar actividades al aire libre Estrella Herrera

El aire templado arrimará más nubosidad para dejarnos una tarde con poco sol, pero lejos del frío con el termómetro trepando hasta 18ºC. La noche también se anota en las mieles del viento norte para cerrar en 15ºC, aunque mostrando una ligera inestabilidad que no le cerraría la puerta a una llovizna aislada.

Clima de jueves: registros primaverales

El jueves abrirá un nuevo capitulo meteorológico en el estuario, caracterizado por el aumento tanto de la temperatura como de la probabilidad de precipitaciones. El aire descenderá templado, húmedo e inestable y nos dejará una mínima de 14ºC que pondrá en pausa las mañanas frías. La tarde quedaría expuesta a algunas lluvias aisladas en otra tarde sin sol, pero lejos del frío, esta vez despertando la euforia de la afición veraniega con la máxima ubicándose en los 20ºC. La noche no estará a salvo de algunas precipitaciones aisladas, en un cierre con 16ºC que obligarán a sacarle una manta a la cama.

Clima de viernes: probabilidad de precipitaciones aisladas

El viernes será el día más expuesto a precipitaciones de toda la semana. Se estima un amanecer con viento leve de noreste, cielo nublado y nuevamente la mínima escapándole al invierno con 14ºC. Desde temprano estaremos expuestos a lluvias intermitentes que podrían extenderse hasta las últimas horas de la tarde.

El viernes hay altas probabilidades de lluvias Foto ilustrativa generada con IA

La jornada mantendrá el manto de nubes durante todo el día, lo que no impedirá que el termómetro se atreva a una tarde templada marcado 19ºC promediando el día. La noche no estará completamente a salvo: algunos modelos abren una ventana sin precipitación; mientras otros algoritmos no le cierran la puerta a una nueva tanda de precipitaciones en un cierre nublado con 17ºC.

Borrador del fin de semana

El sábado marcará la vuelta del aire frío, dejándonos un ambiente nuboso e inestable, pero sin un marcado descenso de temperatura, con 19°C para el sábado y 18°C para el domingo.

Eso es todo, amigos. Comienza una semana que despertará la euforia de los friolentos: cinco días en fila con circulación de aire caliente a mitad de julio representa toda una gentileza térmica. Si bien estaremos bajo un permanente manto de nubes que nos privará del sol, se encargará de conservar la temperatura mínima a partir del martes, incluso llegando hasta 14ºC a partir del jueves tentando a dejar la bufanda en el armario.

Las temperaturas vespertinas invitarán a volverse con la campera abierta y apagar la estufa. la segunda mitad de la semana será ideal para vestirse sin tanto abrigo, incluso las noches justificarán sacarle una manta a la cama.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli