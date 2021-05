De dormir en la calle a ser millonario: la historia de lucha de un influencer

Un joven estadounidense se volvió famoso a nivel mundial por su impactante historia personal. Branden Condy, de 25 años, pasó de dormir en la calle a volverse millonario en solo dos años gracias a su buena gestión de Instagram.

El joven, nacido en Virginia, tuvo una infancia con muchas necesidades. Pero hoy maneja autos deportivos, yates y compra propiedades alrededor del mundo. Lejos de ocultar sus secretos, decidió revelarlos porque considera que “cualquiera puede hacer lo mismo”.

Cuando era un niño, su mamá se quedó sin trabajo y fue desalojado junto a su familia. Quedaron en la calle, tuvieron que asearse en baños públicos y pedirle ayuda a sus amigos. Había noches en las que se veían obligados a dormir en la calle, mientras que la madre de Branden trabajaba duro para asegurarle la comida a sus hijos.

Branden Condy vive en Miami, donde habita un moderno penthouse. Instagram: @brandencondy

“A menudo me quedaba solo en casa mientras mi madre trabajaba muchas horas para pagar las cuentas y acercar la comida a la mesa. Ella se esforzaba mucho y nos amaba, pero las cosas eran realmente difíciles en ese entonces. Cuando ella perdió su trabajo, nos pidieron que nos fuéramos de la casa con un aviso de 12 horas. Entonces tuvimos que dormir en la calle”, contó el empresario en diálogo con el Daily Mail.

Aquellos años fueron muy difíciles para la familia de Branden, no tenían un hogar fijo para vivir y debían ingeniárselas para no pasar hambre y frío. “Tuvimos que usar baños públicos a diario y eventualmente empezar a ir de una casa de un conocido a la otra”, recordó.

Cuando tenía 16 años, el joven consiguió su primer trabajo como bachero, en un restaurante. Cuatro años más tarde, comenzó a limpiar yates y barcos valuados en millones de dólares. Ese trabajo le dio un objetivo en la vida: quería eso para su futuro.

El segundo trabajo de Branden Condy fue limpiando costosos yates. Hoy, renta los propios y se da el gusto de manejarlos. Instagram: @brandencondy

“En ese momento (cuando era un niño) estaba asustado y perdido. De ahí viene mi impulso, porque no quiero que haya nadie en mi vida que esté en esa posición nunca más”, confió.

¿Cómo se volvió millonario?

Branden encontró la solución a sus problemas económicos en la buena gestión de las redes sociales. Trabajó duro hasta que pudo crear una compañía de marketing para Instagram llamada Branden Condy LLC, con la que le fue tan bien que hasta le abrió camino para empezar a invertir en el mercado inmobiliario y en Amazon.

“Cuando era más joven, ahorré todo el dinero que ganaba y comencé a trabajar para hacer crecer mis seguidores en Instagram. Leí un libro que me decía que me diera a conocer y llamar la atención, así que pensé que las redes me ayudarían a eso”, comenzó contando al medio británico.

Branden Condy trabajó duro para sumar seguidores en Insagram, y hoy ya tiene más de 240 mil.

Luego, reveló que empezó a seguir a diferentes emprendedores que tenían el estilo de vida al cual él aspiraba y se acercó a ellos para averiguar cómo lograron hacerlo. “Así es como conocí a mis nuevos socios comerciales”, indicó.

Branden recordó que se puso en contacto con empresarios de Arizona que tenían un negocio de marketing en Instagram, bastante exitoso. Y señaló que le encantó lo que estaban haciendo. “Vi los coches, el dinero, el éxito y quería estar en su lugar”, afirmó.

Este fue el segundo puntapié en su vida, y se puso su próximo objetivo. “Antes de irme les dije que me verían de regreso allí en 30 días, ya que planeaba volver y comenzar mi propio negocio. No me creyeron, pero en el día de Navidad renuncié a mi trabajo y conduje por todo el país para comenzar una nueva empresa de marketing con ellos”, contó.

Estos emprendedores se convirtieron en sus mentores y el joven logró su cometido. Actualmente, Branden cuenta con más de 240.000 seguidores en Instagram, lo que le genera una ganancia de cientos de miles de dólares cada mes.

En la red social, promociona marcas y establecimientos, y también comparte fotos en las que se muestra cumpliendo sus sueños: que van desde manejar autos deportivos y yates, a tener un penthouse cuyo balcón da al mar.

Branden Condy soñaba con manejar autos deportivos, y lo logró. Instagram: @brandencondy

“Mi ascenso proviene de un lugar algo diferente y, aunque casi odio admitirlo, en gran parte se debe al temor de que mi futuro se parezca mucho a mi pasado”, reflexionó el empresario estadounidense.

Actualmente, Branden tiene su base en Miami, pero viaja por todo el mundo. En su perfil de Instagram, se lo puede ver de paseo por Hawái o París, en Francia.

La empresa de marketing que montó Branden Condy le permitió viajar por el mundo. Instagram: @brandencondy

De acuerdo a su testimonio, su próximo objetivo es comprarle una casa propia a su mamá para agradecerle por todo el esfuerzo que hizo para sacar a flote a su familia.

Branden logró hacer millones de dólares en tan solo dos años, y considera que cualquiera que lo desee podría seguir sus pasos con éxito. “Crean plenamente en ustedes y arriesguen siempre, porque yo lo viví y vale la pena. ¡Apuesten por ustedes mismos!”, recomendó.

LA NACION