De la ruta al ritual: la Parada Sanguchera cumple cuatro años y celebra una nueva forma de comer en viaje con Lele Cristóbal

En las rutas argentinas, donde durante décadas la parada fue apenas una necesidad funcional, hoy hay un ritual que se repite. Frenar, bajar del auto y elegir un sándwich que podría servirse sin problema en un restaurante porteño. La Parada Sanguchera de Axion energy se convirtió, en ese mapa de viajes largos y escapadas de fin de semana, en una parada obligada: una propuesta gastronómica que rompe con la lógica tradicional de cualquier estación de servicio y propone comer bien, con identidad y con productos de alta calidad.

El cuarto aniversario, se celebró en el Teatro Ópera ON, funciona como hito y como punto de partida. Diciembre marca además el lanzamiento de La Panadería, una nueva apuesta que refuerza el concepto original: transformar la parada en el camino en una experiencia que vale la pena buscar, elegir y repetir. ¿La novedad?

Lele Cristóbal y Fernando Dente. IGNACIO ARNEDO

Detrás de la idea está Lele Cristóbal, dueño y cocinero de Café San Juan, que llevó su mirada —y su cocina— a las rutas del país. Sándwiches de mortadela, bondiola, salame, cantimpalo, jamón y queso o una opción vegetariana, elaborados con panes cuidados e ingredientes seleccionados, conviven con empanadas, pizzas, hamburguesas y sánguches prensados. Todo con una premisa clara: ofrecer comida honesta, sabrosa y accesible, en un contexto históricamente asociado a lo rápido y lo descartable.

El festejo del aniversario de la Parada Sanguchera se llevó a cabo en el Teatro Ópera. IGNACIO ARNEDO

Ese recorrido por caminos secundarios, pueblos y productores fue el germen del proyecto. En cada viaje, Cristóbal fue tejiendo una red de sabores y saberes locales que hoy se traduce en una curaduría minuciosa. La Parada Sanguchera no solo redefine la comida en la ruta: también pone en primer plano productos regionales elegidos con altísimo criterio, reforzando economías locales y dándole una identidad propia a cada parada.

El banquete de celebración del aniversario de la Parada Sanguchera. IGNACIO ARNEDO

El encuentro con AXION energy fue clave para escalar esa idea. Dentro de Spot!, la tienda de conveniencia de la marca, la propuesta encontró el espacio ideal para crecer sin perder esencia. A cuatro años de su creación, La Parada Sanguchera supera las más de 150 paradas en todo el país y se consolidó como una referencia tanto para quienes viajan como para quienes buscan una experiencia gastronómica distinta, incluso en movimiento.

Pachu Peña. IGNACIO ARNEDO

“Desde el inicio buscamos construir una propuesta que haga que el cliente quiera volver, y eso fue posible al sumar a Lele como socio estratégico: alguien con criterio, obsesión por el producto y una mirada compartida sobre la calidad y la experiencia que queremos ofrecer en cada parada”, declaró Mauro Gil, gerente ejecutivo de Red Propia y Tiendas de Conveniencia Axion energy.

Mauro Gil, gerente ejecutivo de Red Propia y Tiendas de Conveniencia Axion energy. IGNACIO ARNEDO

La evolución del proyecto también sumó nuevas capas. Una de ellas es el Almacén de la Parada Sanguchera, que reúne productos de productores seleccionados a partir del recorrido que Cristóbal realizó en la serie “Historias de Estación”, junto a AXION energy y transmitida por Telefe. Yerba mate misionera, aceite de oliva de Bahía Blanca y postres patagónicos son parte de una propuesta que sigue creciendo y ampliando su mapa.

Todos los creadores y dueños de las marcas que integran la Parada Sanguchera. IGNACIO ARNEDO

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.