“¿De qué color es?”: contó cómo es su día a día con daltonismo y generó un fuerte debate en Twitter

En ocasiones, hay ciertos diagnósticos y enfermedades que, ante la falta de conocimientos, generan diversos interrogantes en la sociedad. En la amplia lista que los integran se encuentra el daltonismo, una extraña alteración en la cual una persona no es capaz de percibir los colores de forma correcta. Sobre este tema se descargó una joven en su cuenta de Twitter, quien reveló algunas de las tantas situaciones que tiene que afrontar a diairio y no tardó en viralizarse. En diálogo con LA NACION, el Dr. Germán Bianchi (MP 54399), especialista en oftalmología, despejó las dudas al respecto.

“Mi vida con daltonismo se basa en preguntarle a mi hermana de qué color son los suéteres que me pongo, así no salgo a la calle como una ridícula, y ella es muy amable, por suerte”, escribió la usuaria @feminstina, junto a la imagen de la captura de una conversación que mantuvo por WhatsApp con su familiar.

Allí, la joven realizó una consulta en relación con una prenda de ropa que vestía y recibió una respuesta peculiar que incluía un exabrupto en tono de broma. El insulto no tuvo buena recepción entre sus seguidores y se generó un debate en torno a cómo es el trato de las personas daltónicas en la actualidad y en la ignorancia que hay sobre el tema.

Con ese escenario, la usuaria se encargó de aportar diversos detalles de sus vivencias. “Hay mucha gente que no tiene idea, así que es un buen momento para hablar de esto. Muy pocas mujeres en el mundo son daltónicas, yo soy una. Mi mamá se dio cuenta porque en el colegio pintaba los árboles invertidos: el tronco verde y las hojas marrones. Sé que veo mal un color porque alguien me lo dice, si no, no me doy cuenta. Al sol lo veo verde, al cielo morado y al pasto naranja”, relató en un segundo tuit.

Luego, mencionó los elementos de la cotidianidad que más la confunden y reveló las estrategias que desarrolló a lo largo del tiempo: “Literalmente es como vivir en un mundo paralelo, pero no conozco el mundo de otra manera y aprendí a convivir con eso pese a lo frustrante que es. En la calle me confunden mucho los semáforos, cuando era chica tenía que preguntarle sí o sí a alguien ‘¿Está en rojo?’. Eso me daba mucha vergüenza, hasta que memoricé el orden de los colores, ya que son los mismos en absolutamente todos lados. Si me los cambiás creo que literalmente terminaría atropellada a los dos segundos. Con las señales de tránsito me pasa similar, no sé cuándo son amarillas, verdes y rojas, pero sé leer, entonces las sigo dependiendo de lo que dicen”.

También, la joven comentó que en la actualidad se dedica al diseño digital y que gracias a este trabajo aprendió a sacarle el provecho necesario a su padecimiento. “Mis diseños no siguen los colores correspondientes, así que son originales, pueden no pegar con otros, por eso diseño en el mundo del surrealismo, porque ahí puedo expresar más todo esto”, sostuvo.

Al hablar de cómo afectó esto durante la época escolar, recordó: “Me comía muchas malas notas por colorear mal, de grande entendí que los maestros eran una mier… por no entender. Me obligaban a colorear de tal manera y yo lo hacía completamente diferente, pero no porque quería, simplemente no podía. Por un tiempo no llevé lápices a la escuela y les pedía a mis compañeros y a mi hermana con quién compartía salón. Si necesitaba el azul se los pedía y sabía que no me iban a dar el color incorrecto. Después tuve lápices con los nombres de los colores”, explicó.

A su vez, aclaró que tiene un estrecho vínculo con su hermana y, sobre la peculiar respuesta que recibió de su parte en la conversación que se volvió viral, aclaró que se trató de una broma interna: “Es un amor. Siempre fue muy comprensiva y me ayudó mucho en el colegio cuando no distinguía algún color. Fue fundamental tenerla en ese proceso en el que no te entendía nadie”. Por último, les agradeció a sus seguidores por interesarse en el tema y colocó un test de Ishihara, el cual sirve para comprobar las alteraciones de la visión del color.

Preguntas y respuestas sobre el daltonismo, una afección que alcanza a casi el 8% de la población mundial

A raíz de la viralización del tuit donde se habló de daltonismo, LA NACION se contactó con el Dr. Germán Bianchi, especialista en oftalmología, para responder algunos interrogantes. El especialista remarcó que, entre los médicos, definen la alteración en la percepción de los colores como “discromatopsias”.

En esa misma línea, aseveró: “El daltonismo una forma de discromatopsia en donde, generalmente, hay una dificultad, en mayor o menor grado, para distinguir el color rojo del verde. Hay personas que los pueden distinguir, pero no pueden percibirlos igual que alguien que no lo padece. También hay pacientes que, directamente, no pueden distinguir la diferencia. Con esto, quiero expresar que existe una gran variabilidad en el grado de afectación”.

Por otro lado, afirmó que es de suma importancia detectar el daltonismo desde una edad temprana. “Según el grado de afectación, una persona puede ser incapaz de distinguir colores relevantes para la vida diaria porque, por ejemplo, están en señales de tránsito como en los semáforos. Esto puede llegar a generar la incapacidad para el desarrollo de algunas tareas o profesiones (conductor, ejército, aeronáutica, otros), pero se puede detectar y evaluar fácilmente en un control oftalmológico”, detalló.

Una de las dudas que hubo en la publicación de Twitter, y por la cual muchos usuarios cruzaron a la usuaria, recayó en la idea de que el daltonismo está presente mayormente en hombres. En relación a esto, Bianchi afirmó: “Es una enfermedad que se produce en la retina, en unas células denominadas fotorreceptores, específicamente, en unas células llamadas ‘conos’, cuya alteración está ligada genéticamente con el sexo. Significa que las mujeres pueden tener el gen defectuoso, no expresar la enfermedad, pero sí pueden transmitirlo a sus descendientes varones”.

A su vez, continuó: “Hay tres tipos de conos. Unos detectan el color rojo; otros, el verde y otros, el azul. Esta información es enviada al cerebro y es allí en donde se le da contexto a esa información visual. El grado de daltonismo dependerá del grado de afectación de estos conos y de sí se alteran las otras variedades de conos o solo una o dos. En su extremo, una persona con una afectación severa puede, incluso, ver solo en tonalidades de color gris. Lo más frecuente es la expresión de esta enfermedad para distinguir entre el rojo y el verde (pensar en los semáforos y este problema) o entre el azul y el amarillo”.

Acerca de los tratamientos disponibles para mejorar la visión de los colores, especificó: “Si bien no hay un tratamiento curativo, las nuevas tecnologías de física óptica permitieron desarrollar lentes con filtros que, dependiendo del grado de afectación de la persona, permite que pueda distinguir entre estos colores, aunque en realidad nunca los perciban como alguien sin daltonismo”.

A modo de reflexión personal, el especialista se refirió a los pacientes que le tocó atender a lo largo de los años y lo que sufrieron solo por el hecho de ser daltónicos. “Me tocó detectar en un control familiar que de dos hermanitos, un niño tenía daltonismo y la niña no; el padre y la madre tampoco. Por lo tanto, los padres no le creían al hijo que no veía colores, pensaban que les hacía una broma al elegir siempre mal los colores de las cosas que le decían”.

Finalmente, destacó que, con la edad, todas las personas tienen una alteración en la percepción de los colores. “Es secundaria a la de una lente que tenemos en el ojo que se llama ‘cristalino’ y que, al opacarse, se denomina ‘cataratas’. Éstas últimas son una forma lenta y progresiva que afectan la percepción de los colores, pero esto sí es algo reversible en la actualidad mediante la cirugía”, concluyó.