Sudáfrica: un hombre murió tras ingerir una botella de licor en solo dos minutos

En la colina de Limpopo, Sudáfrica, falleció un hombre luego de tomar una bebida alcohólica de 700 mililitros en 120 segundos, a causa de una apuesta para ganar 200 rands. El hecho ocurrió en el restaurante Blue Corner Car Wash & Liquor, donde se grabó el video que se viralizó en redes sociales. En el metraje se muestra al joven ingiriendo la botella con 35% de alcohol, mientras la gente de su alrededor lo aplaudía y ovacionaba por estar logrando el reto.

A pesar de que el hombre terminó toda la bebida, empezó a experimentar problemas de salud hasta desmayarse. Inmediatamente las personas que se encontraban en el lugar pidieron ayuda a los paramédicos y la policía. El sujeto fue trasladado a urgencias del hospital más cercano, donde se dio la noticia de su fallecimiento.

La Policía sudafricana se comunicó ante el caso por medio de su portavoz Brigadier Motlafela Mojapelo: “Se abrió un caso de investigación luego de un incidente de aparente abuso de alcohol que tuvo lugar en una de las tiendas de licores locales en el pueblo de Mashamba”.

El profesor Charles Parry, director de la unidad de investigación de alcohol, tabaco y otras drogas del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, explicó al medio ‘City Press’ que en ese país el consumo de alcohol es alto; en promedio los hombres toman dos bebidas al día y las mujeres una, aunque se está entre tres y seis veces más arriba de lo que se considera adecuado.

El alcohol es un líquido que lentifica el sistema nervioso. “En algún momento, entran en coma y luego pueden dejar de respirar como resultado de la depresión respiratoria”, explicó la psiquiatra Lize Weich, para el medio citado.

Del sujeto fallecido no se ha revelado más información, pues no se conoce cuál era su profesión, edad y, tal vez, si padecía de alguna enfermedad crónica.

Aunque está instalado en el imaginario colectivo como el invitado que no puede faltar en las mesas, el alcohol integra la nómina de sustancias adictivas que ponen en jaque nuestra salud física y psíquica. Su consumo en exceso no solo genera adicción, sino que también provoca daños graves e irreversibles en el organismo. Conocé cómo detectar las señales de alerta y por qué es tan importante no naturalizar ni minimizar sus consecuencias:

Uso: consiste en una toma consciente y episódica, por ejemplo, para reuniones o cumpleaños.

Abuso: se da cuando las tomas se vuelven frecuentes y excesivas.

Consumo problemático: el alcohol se vuelve un bastón de la subjetividad, se lo necesita en determinadas circunstancias.

Adicción: la vida cotidiana se resume en dos acciones: comprar y tomar alcohol. "Cuando el día a día gira en torno de comprar y tomar", explica Torres.

Cuáles son algunos riesgos de consumir alcohol