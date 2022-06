De San Fernando al mundo: llegó a los Estados Unidos para cumplir su sueño y deslumbra con su talento en un musical

Cuando era niña, Camila Cardona bailaba por diversión y todos los días tomaba clases de jazz y tap. Un día, lo que comenzó como hobby se convirtió en su verdadera pasión y por eso tomó una decisión que cambió su vida: armó las valijas y persiguió su sueño. Hoy, la joven nacida en San Fernando vive en Nueva York y es parte de la versión en español del musical de Broadway On Your Feet, que cuenta la historia de vida de Gloria Estefan. Allí fue que tuvo la gran oportunidad de que la cantante cubana la viera en escena y quedara deslumbrada por su talento. En diálogo con LA NACION, contó cómo fue la experiencia que le demuestra que hay que luchar por lo que uno quiere.

Camila nació en San Fernando, es hija única y la danza está en su vida desde la panza de su mamá, quien también bailaba. Todo empezó como un juego, era una niña inquieta que quería hacer y probar cosas nuevas todo el tiempo. Un día, su maestra de danza necesitaba bailarines para un show y la convocó. Ese fue el principio del sueño. “Tenía 12 años cuando subí las primeras escaleras de un estudio de danza profesional y recuerdo esa sensación como si fuera ayer. Sentí miedos, escalofríos y una felicidad inmensa y fue cuando dije ‘de acá no me voy más’”, relató a LA NACION.

Camila nació en San Fernando y dejó todo por su sueño (Foto: Instagram/@cardonacami)

A partir de ese momento, sus padres la acompañaban a diario que pudiera tomar clases de danza. Se despertaba temprano, cumplía con su rutina y regresaba a su casa por la noche. Ella no lo veía como una exigencia, al contrario, era la hacía feliz. Si bien no tenía planeado dedicarse profesionalmente al arte, -quería ser Ingeniera Química- con el correr del tiempo sus objetivos cambiaron y un día se hizo un planteo que fue crucial: “Me dije ‘para estudiar tengo toda la vida, pero a mi cuerpo lo tengo hoy, no es eterno’”. A partir de ahí, redobló la apuesta y comenzó a formarse para poder vivir de la danza.

Armar las valijas y partir en busca de su sueño

Al terminar el colegio secundario, Camila se dedicó de lleno a su carrera artística y audicionó para el Teatro San Martín, aunque las respuestas que recibió no fueron las esperadas. “Me preparaba un montón y era como ‘ok, esta vez no, la próxima si’. A la vez sentía que había algo en ese camino que no funcionaba, así que cambié la cabeza e ingresé a la Escuela de Danza Contemporánea Arte XXI, donde siento que empezó realmente mi formación”, recordó.

A los 21, y tras finalizar sus estudios, con el apoyo de su familia y el objetivo de superar una ruptura amorosa, decidió expandir su arte a otras culturas. Llegó a Playa del Carmen con sus valijas y algunos ahorros, pero sin lugar para dormir. Comenzó a rebuscárselas y a tejer una red de relaciones con artistas que estaban allí. Se mudó con una amiga y de a poco encaminó su presente. Sin embargo, cuando su compañera fue deportada, debió replantearse su futuro. Se trasladó a Ciudad de México donde tuvo la oportunidad de crecer a nivel profesional e hizo algunas apariciones en televisión. Incluso participó como extra en la serie de Netflix Quién mató a Sara.

Tras finalizar sus estudios en Buenos Aires, la bailarina armó las valijas y se mudó a México para continuar con su carrera (Foto: Instagram @cardonacami)

“México me ayudó a potenciarme, a dejar de pedir perdón y permiso, a derribar puertas y no esperar a que alguien levante el teléfono y me llame. Logré una confianza que a veces en la Argentina cuesta un poco más”, reconoció.

Una argentina en Nueva York

En marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia de Covid-19, la joven volvió a la Argentina, aunque en la cabeza tenía en mente un nuevo viaje. “En febrero de 2021 hice el seminario intensivo de Gustavo Zajac. Tomé clases con él desde los 12 años, pero nunca tuve la confianza suficiente para animarme a postularme para una de las becas que ofrece a Point Park University en Pittsburg, Pensilvania. Pero, en ese momento me paré a pensar en todo lo que viví, lo mucho que me preparé y cuánto lo deseaba, así que fui a darlo todo”, comentó.

Camila Cardona

El esfuerzo dio sus frutos. Recibió una de las ocho becas para realizar International Summer Dance en los Estados Unidos, lo cual reconoce fue “una explosión mental y corporal”. Más allá de la felicidad del momento, cuando su vuelo despegó de Ezeiza, una parte de ella tenía en mente que la despedida no era solo por dos meses: “Yo sabía que iba para quedarme y cuando llegué a Nueva York dije ‘no sé cómo, pero yo voy a vivir acá’”.

Mientras tomaba las clases comenzó a aplicar para becas que le permitieran continuar sus estudios, pero le ofrecían un porcentaje menor al que necesitaba. Los ahorros se agotaban, el tiempo corría y cada vez era más difícil sostener el sueño de vivir en la Gran Manzana. Hasta que un día, una amiga le dijo que la única forma que tenía de quedarse era con una visa de artista. “Fue una locura, porque mucha gente hace el proceso con un abogado y yo lo hice sola. Estaba con computadoras prestadas, pedía cartas de recomendación y completaba 800 páginas sobre mi historia. Al mismo tiempo actuaba en vidoclips y obras de teatro. Fue terrible, pero significó un nuevo desafío y tras dos meses de trabajar día y noche, completé todos los papales y hace unos días recibí oficialmente mi visa”, precisó.

Camila nació en San Fernando, se fue a bailar a los Estados Unidos y recibió aplausos de Gloria Estefan (Foto: Gentileza Camila Cardona)

Sobre el escenario baila Camila y en la platea... Gloria Estefan aplaude de pie

En Nueva York, Camila conoció a dos artistas argentinos, Rodo Santa María y Josefina Lausirica, quienes la impulsaron a audicionar para la versión en español de On Your Feet, el musical de Broadway sobre la vida de Gloria y Emilio Estefan. Fueron días muy intensos de danza, canto y actuación y la primera vez que se enfrentaba a un desafío como ese.

On your feet sobre el escenario del Gala Hispanic Theatre en Washington DC (Foto: Gentileza Camila Cardona)

Pasaron varios días y comenzó a perder las esperanzas, hasta que su vida cambió rotundamente:. “El día de mi cumpleaños me llegó un mensaje donde ofrecían el rol de Robin como ensamble, que es la entrenadora física de Gloria Estefan y el understudy (reemplazo) de la hermana de la cantante. Todo fue increíble. Iba a actuar en Washington DC, tenía un personaje en On Your Feet y formaba parte del elenco original que hacía por primera vez la versión del musical en español sobre Gloria”.

Camila junto a Gloria Estefan y Emilio Estefan (Foto: Instagram @cardonacami)

La cantante cubana y su marido fueron al estreno de la obra en el GALA Hispanic Theatre de Washington DC y vieron desde la platea la historia de su vida. “Fue muy emocionante que hayan estado en las butacas. Lloraban, se agarraban de las manos. Terminé de bailar ‘Conga’ y estaban aplaudiéndome, cuando yo toda la vida pensé que iba a ser al revés, que ellos iban a estar sobre el escenario y yo en la platea. Fue increíble”.

Luchar por los sueños

Dedicarse a una carrera artística es complicado y más cuando está en juego la salud. Camila explicó que tiene un problema en la cadera, una malformación de nacimiento que la tuvo meses sin siquiera poder sentarse. La opción en un primer momento fue operar, pero ella no quería dejar de bailar. Por este motivo, tuvo que hacer kinesiología y rehabilitación para aprender a manejar el cuerpo. Hoy, desde Nueva York, y tras bajarse por un ratito del escenario, está feliz de contar que con mucho esfuerzo logró hacerlo.

Camila en Nueva York (Foto: Instagram @cardonacami)

Pero, el sueño no es gratis, ya hay que pagar un precio muy alto por vivir en otro país lejos de la familia. “Sé que genera miedo mudarse y hacer el cambio, pero se gana y aprende mucho. A los artistas argentinos nos es difícil trabajar en nuestro país, por eso creo que es importante arriesgarse y luchar por eso que tanto se desea”, sostuvo.

Para Camila, ese deseo que tienen tantos artistas de llegar a la cuna del teatro musical de a poco se hace realidad. “Hoy estoy viviendo todo lo que soñé y muchas veces me levanto, miro por la ventana y digo ‘wow’”. La distancia no es fácil, pero saber que lucha por lo que siempre quiso la hace levantarse cada día orgullosa de su esfuerzo: “Estar en Nueva York, tener un departamento, amigos que de repente se convirtieron en familia, bailar arriba del escenario y poder relacionarme con gente que jamás pensé que conocería, es increíble”.