Una pareja compró un pueblo abandonado hace 50 años y lo reconvirtió de una forma impensada

Lo que durante décadas fue un pueblo abandonado y cubierto por maleza, hoy comienza a recuperar la vida gracias al proyecto impulsado por una pareja neerlandesa que decidió apostar por una forma diferente de habitar el mundo. Maaike Geurts y Tibor Strausz compraron gran parte de Bárcena de Bureba, una pequeña localidad de la provincia de Burgos, en Castilla y León, España, con el objetivo de transformarla en una ecoaldea autosuficiente basada en la sustentabilidad y la vida comunitaria.

La iniciativa, que se hizo pública en 2024, nació tras años de búsqueda de un lugar donde pudieran desarrollar un modelo alternativo de convivencia, lejos de las grandes ciudades y más conectado con la naturaleza. La zona ideal la encontraron muy lejos de su hogar, pero a un precio impensado. Todo el pueblo solo les costó 350 mil euros y se les dejaron incluidas unas 60 casas de piedra en ruinas, caminos intransitables y terrenos abandonados.

Bárcena de Bureba es un pueblo que había sido abandonado en los años 70 (Foto: Instagram @Bárcena de Bureba)

Sin embargo, donde otros veían abandono, ellos encontraron un gran potencial de crecimiento. “Estamos muy sorprendidos, la verdad. Nunca pensamos que esto pudiera pasar, nos va mucho mejor de lo esperado”, aseguró Maaike Geurts en diálogo con El Periódico. Uno de los principales desafíos fue garantizar servicios básicos. Para resolverlo, instalaron una red eléctrica local alimentada por paneles solares y baterías almacenadas en un contenedor marítimo reciclado.

A su vez, aprovechando el riachuelo que atraviesa la zona, desarrollaron sistemas de riego y balsas de almacenamiento para abastecer las futuras huertas comunitarias y sostener cultivos regenerativos. Además, comenzaron a diseñar un bosque comestible, pensado no solo como fuente de alimento, sino también como herramienta de conservación ambiental y producción sustentable.

El lugar se encontraba en ruinas (Foto: Instagram @BárcenadeBureba)

Paradójicamente, Bárcena de Bureba había sido abandonado en los años 70 justamente por la falta de electricidad y oportunidades. Más de medio siglo después, el mismo pueblo intenta renacer gracias a tecnologías sustentables y a personas que buscan alejarse del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

Los impulsores del proyecto ya esperan sumar al menos seis familias provenientes de Países Bajos, aunque también abrieron la convocatoria a personas de diferentes países interesadas en mudarse y colaborar con la reconstrucción del pueblo. El objetivo es formar una comunidad multicultural unida por valores vinculados a la sustentabilidad y el cuidado del entorno.

¿Cómo es posible formar parte del proyecto de Bárcena de Bureba?

Actualmente, el Instagram del pueblo @barcenadebureba cuenta con 671 seguidores, pero debido a la difusión que sus creadores hacen en medios locales e internacionales, cada vez más personas les escriben para saber los requisitos para colaborar y unirse a su comunidad. Incluso, en los últimos meses decidieron comenzar a hacer encuentros culturales como festivales de poesía o arte para atraer a más visitantes.

“Hola, vi tu proyecto en Arte TV. Vengo de Alemania. Ahora hablo alemán. Soy electricista profesional de energía y tecnología de construcción. Planeas mi sueño absoluto. “Por favor, póngase en contacto conmigo”, escribió un usuario que buscaba unirse a la comunidad. A lo que otro agregó: “Espero que quieran desarrollar proyectos de arte”.