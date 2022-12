Dejó una pésima reseña en Google para un restaurante y la respuesta la dejó expuesta y sin derecho a réplica

escuchar

A la hora de salir a comer afuera, algunas personas deciden buscar antes alguna referencia para conocer detalles sobre un determinado lugar, por ejemplo cómo es la atención, que opciones gastronómicas ofrecen y cuáles son los precios. De esta manera intentan que su comida transcurra lo mejor posible y no “errarle” con la elección. Es por eso que varios suelen relatar sus experiencias, ya sean buenas o malas, para los interesados. Este último fue el caso de una mujer que dejó una pésima reseña de un restaurante en Google, pero para su sorpresa recibió una peculiar respuesta que la dejó sin palabras.

Durante el último tiempo, principalmente con el boom de las redes sociales, varios creadores de contenido empezar a compartir con sus seguidores sus opiniones sobre determinados bares o restaurantes. La variedad de opciones y las distintas zonas y oferta hicieron que los usuarios guardaran los videos para que, cuando llegara el momento de elegir a dónde salir a comer unas buenas pastas o degustar una porción de torta, ese lugar que les llamó la atención en TikTok fuera una de las opciones.

Pero no todas las visitas a los restaurantes suelen ser positivas y, cuando un cliente está enojado, es difícil frenarlo. Una de las vías elegidas para liberar el malestar suelen ser las reseñas de Google, para que, quienes busquen recomendaciones sobre ese sitio, se encuentren con las quejas y opten por ir a otro. Esto fue precisamente lo que ocurrió hace cuatro meses, con la usuaria Carmen María, quién hizo un furioso descargo contra El tanque de oro, ubicado en la ciudad española de Murcia.

“Estaba replanteándome si escribir esta reseña o no, pero es que el trato que recibimos fue horrible”, fueron las primeras palabras que tipeo y acto seguido relató qué sucedió durante la salida. “Éramos un grupo de ocho personas, de las cuales solo consumimos siete, y se nos echó en cara de muy mala manera, y con amenazas de sacarnos del lugar, si la octava persona no consumía nada”, sostuvo.

La usuaria Carmen María dejó una fuerte reseña en Google (Foto: Captura de pantalla)

Pero eso no fue todo, porque aún tenía varias cosas para decir. “Me parece de muy mal gusto e irrespetuoso que siendo un grupo tan grande en el cual estábamos consumiendo mucha bebida (jarras, cervezas y chupitos) obligasen a alguien a pedirse un pincho de tortilla para que no nos quitasen la mesa”, culminó. Para sentenciar el reclamo, punteó al lugar con solo una estrella de las cinco disponibles.

Pero, para su sorpresa, alguien le respondió al comentario y fue nada más y nada menos que el propietario del local. Sin embargo, las palabras que le dirigieron no solo la sorprendieron, sino que también la dejaron completamente expuesta. “Buenos días, Carmen, estamos de vacaciones desde el día 30 de julio, y abrimos en pocos días”, escribieron desde el lugar.

La respuesta del propietario del local (Foto: Captura)

Asimismo, sin ocultar su furia, el propietario agregó: “No tengo tortilla en el local, solo vendo bebida. Revisa bien a quien le quieres poner esta reseña, porque te has confundido de local. Repito, no tengo tortilla ni ningún tipo de comida y estamos de vacaciones, así que dudo que los hechos que comentas sean en mi local”.

De esta manera, según las palabras del propietario, la usuaria se habría equivocado de lugar, y le dejó su mala reseña a un restaurante que no era. Por su parte, ellos no dudaron en salir a defenderse de las críticas y evidenciaron su error públicamente.

