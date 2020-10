Desafío visual: ¿dónde está el conejo que no tiene pareja?

¿Podés encontrar el único conejo que no tiene par? Crédito: dudolf.com

Para mantener la mente activa y pasar un momento agradable en medio de la pandemia de coronavirus, nada mejor que un desafío para poner a prueba nuestra agudeza visual. En esta ocasión, un grupo de simpáticos conejos son los protagonistas del reto.

Creado por Gergely Dudás, también conocido como Dudolf, el autor de libros infantiles como Bear's Merry Book of Hidden Things (2017) y Bear's Spooky Book of Hidden Things (2018), el desafío visual consiste en encontrar al único conejo que no tiene pareja, cuyo patrón de las orejas y los ojos es diferente a los demás.

La resolución del desafío visual de los conejos

Para hallar la solución, hay que intentar relajar la mente y evitar que el color amarillo del fondo dificulte la tarea. Centrar la atención en las particularidades de las caras de los conejos debería ser suficiente para resolver el desafío.

Tres manzanas y una zanahoria decoran la imagen conformada por 30 conejos. Conejos que tienen su pareja a excepción de uno, el que debemos buscar.

Todos tienen su pareja a excepción de uno. ¿Cómo encontrarlo? Hay que dividir la búsqueda en etapas. Empezar por las cinco hileras horizontales o las seis verticales puede ser de ayuda.

La siguiente pista es que el conejo aparece de la mitad de la imagen hacia abajo.

Más precisamente, está en la anteúltima fila. Si sos de las personas que no resisten la tentación, podés deslizar hacia abajo para ver dónde se oculta el conejo que no tiene pareja.

¿Lo habías encontrado? Crédito: dudolf.com