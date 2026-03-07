Test de personalidad: elegí un símbolo para saber cuál es la cualidad que más resalta de tu forma de ser

Un nuevo test de personalidad abre la posibilidad para que los usuarios activen y mejoren su capacidad cognitiva. El reto, sencillo y práctico, consta de una imagen en la que hay cuatro opciones. En este caso, cada símbolo representa una cualidad de la forma de ser de cada persona.

A diferencia de los acertijos, los test no tiene un margen de tiempo para resolverlo y eso le genera cierta tranquilidad a la persona que está del otro lado de la pantalla. El factor preponderante en estos ejercicios es la determinación: elegir uno de los símbolos sin dudarlo puede determinar el costado competitivo de un usuario.

Los símbolos a elección para completar el test de personalidad

Este test de personalidad se suma a tantos otros que aparecen en las redes sociales, donde se busca conocer los rasgos de cada persona y cómo actúa ante determinados situaciones cotidianas.

A continuación conocé qué significa cada símbolo y qué representa para la persona que lo eligió, siendo este uno de los caminos que conduce a saber cómo es su personalidad y la cualidad que más se destaca de su personalidad.

Qué significa cada objeto

Si elegiste el símbolo número 1 : valoras la paz interior como un tesoro invaluable, y dedicas tiempo a tu crecimiento personal, siempre en busca de una versión mejor de vos mismo. El bienestar de quienes te rodean es una prioridad, ya que tenés una naturaleza empática y compasiva. Tu esencia es tranquila, pero firme, como un árbol cuyas raíces se extienden profundamente en la tierra, brindando estabilidad y fortaleza. Sueles buscar armonía en todas las áreas de tu vida, ya sea en tus relaciones, en tu entorno o en tu rutina diaria.

Si elegiste el símbolo número 2 : te guías por tus emociones intensas, las cuales te impulsan a vivir cada momento con autenticidad y profundidad. Esta intensidad no solo te mueve, sino que también te motiva a alcanzar tus metas con una entrega inquebrantable, siempre dispuesto a dar lo mejor de vos en cada paso del camino.

Si elegiste el símbolo número 3 : tu fuerte conexión emocional te permite comprender no solo tus propios sentimientos, sino también los de los demás, lo que te convierte en alguien empático y atento a las necesidades de quienes te rodean. Aunque te adaptas con facilidad a las circunstancias, siempre te mantienes fiel a tu esencia, preservando aquello que te define en lo más profundo.

Si elegiste el símbolo número 4: tiendes a ser muy reflexivo, explorando con profundidad los rincones de tu mente y del mundo que te rodea. Tu vida interior es rica y compleja, llena de pensamientos profundos y conexiones espirituales que te anclan y te guían. Tenés una capacidad única para sintonizar con lo invisible, con las emociones ocultas y los significados más profundos que otros podrían pasar por alto.

Cómo jugar en línea en LN Juegos

Para los fanáticos de los acertijos y de los retos mentales, LA NACION creó LN Juegos, una propuesta lúdica que todos los días ofrece diversos contenidos diseñados para desafiar a los usuarios y para ayudarlos a desconectarse de la rutina.

Entre los pasatiempos más demandados se encuentran algunos juegos de palabras como el Crucigrama, la Palabra oculta y la Sopa de letras. También son muy jugadas las Trivias, el Sudoku y las Palabras cruzadas, en el marco de una propuesta innovadora que se actualiza y amplía todos los meses.