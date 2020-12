Un arqueólogo francés estudió durante diez años textos escritos en tablas y jarrones de arcilla descubiertos en Irán. Después de decodificar el sistema de escritura, concluyó que la región fue más adelantada que los mesopotámicos y los egipcios Crédito: Twitter

Contrario a lo que se creía, ni los mesopotámicos ni los egipcios estarían detrás del primer sistema de escritura de la historia. El hallazgo fue realizado por el arqueólogo francés Francois Desset, quien acaba de descifrar una escritura iraní de 4400 años. Descubierta por primera vez en tablillas de arcilla en 1901, esta escritura, la elamita lineal, fue decodificada después de diez años de investigación: el estudio se publicará en 2021.

El trabajo de Desset se basó sobre unas tablas y jarrones de arcilla que fueron encontrados a principios del siglo XX en las ruinas de la antigua ciudad de Susa, en Irán. Hace 4500 años, la región formaba parte del reino de Elam, de ahí el nombre del código, elamita.

"No me levanté una mañana diciéndome que había descifrado la elamita lineal", dijo el arqueólogo a la revista Sciences et Avenir. "Realmente me tomó diez años, pero gracias a este trabajo, ahora puedo decir que la escritura no apareció por primera vez solo en Mesopotamia, sino que dos escrituras aparecieron al mismo tiempo en dos regiones diferentes". Hasta ahora, la cuna mundial de la escritura había sido la Mesopotamia, actual Irak, antes Babilonia. Con sus registros de hace 4400 años, François Desset lo cambió todo.

Desset es investigador asociado en el Laboratorio Archéorient en Lyon y también es profesor de la Universidad de Teherán.

A diferencia del cuneiforme mesopotámico, que combina fonogramas (signos que representan un sonido) con logogramas (signos que representan una palabra, lexema o morfema), esta antigua escritura iraní era puramente fonética y utilizaba signos que señalaban sílabas, consonantes y vocales, algo muy único para el mundo del tercer milenio antes de Cristo.