Desde armas hasta su cama: subastan los objetos personales de Al Capone

Las nietas de Al Capone subastarán una serie de ítems que pertenecieron al temido líder mafioso. Entre los lotes más destacados se encuentran el arma favorita del gánster y un preciada colección familiar de fotografías.

El próximo viernes 8 de octubre se realizará una subasta en The Sutter Club de la ciudad de Sacramento, en Estados Unidos, con una serie de artículos que pertenecieron a Al Capone. El evento fue organizado por Diane y Barbara, las nietas del capo mafia, quienes esperan vender algunos de los bienes más valiosos de su abuelo.

Como informó la filial de Sacramento de la cadena CBS, las mujeres son hijas de Sonny, el único hijo que tuvo líder mafioso y del que poco se sabe por el bajo perfil que adoptó a diferencia de su padre.

El arma favorita de Al Capone saldrá a subasta con una base de 50.000 dólares y estiman que podría llegar a triplicar ese valor Witherells.com

Bajó el título A Century of Notoriety: The Estate of Al Capone (Un siglo de notoriedad: el legado de Al Capone) saldrán a subasta 174 objetos. Dentro de ellos se destacan su arma favorita, la pistola Colt automática calibre .45. Además habrá lotes que incluyen otra pistola semiautomática Colt, fotos inéditas tanto del líder mafioso como de su familia, una carta que le escribió a su hijo Sonny desde Alcatraz, un reloj de platino y diamantes y la cama de su mansión de Florida, donde dormía con su esposa Mae.

Las nietas de Al Capone subastarán ítems personales del líder mafioso

En declaraciones a los medios locales, la nietas de Capone aseguraron que el objetivo de la subasta es que la gente conozca mejor quién era su abuelo. “Una y otra vez, [en la carta] se refiere a mi papá [por Sonny] como ‘hijo de mi corazón’. Ese no es el lenguaje o las palabras de un hombre de corazón duro, sino las de un padre muy devoto. Esa es la parte de la historia que queríamos contar”, aseguró Diane. Asimismo, las hermanas admitieron la otra razón de peso para organizar la subasta: el temor de que se pierdan las pertenencias de su abuela una vez que ellas mueran.

Quién fue Al Capone

Nacido en 1897 en Brooklyn, en el seno de una familia de inmigrantes italianos, Alphonse Gabriel Capone fue uno de los capo mafia más célebres de los Estados Unidos de comienzos del siglo XX. Tras haber asesinado a los líderes de las bandas rivales, se adueñó de la venta de alcohol en Chicago, en plena vigencia de la Ley Seca.

Paradojas del destino, Al Capone estuvo preso en Atlanta en 1932 por evasión de impuestos y luego fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Alcatraz, donde su salud se deterioró. En 1939 recuperó su libertad, pero presentaba graves problemas para caminar y comunicarse. Finalmente murió en 1947, alejado de toda actividad vinculada a la mafia.

