Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

Día de la Madre: resolvé el regalo con propuestas únicas y descuentos destacados

Se acerca el Día de la Madre y COTO tiene el regalo perfecto para sorprender y homenajear a las mamás en esta fecha tan especial

En las tiendas y en Coto Digital, podés descubrir una propuesta integral amplia que incluye desde la nueva colección de indumentaria primavera-verano hasta tecnología, productos de belleza, bicicletas y mucho más.

Entre las opciones destacadas, se encuentra la colección de indumentaria de mujer que tiene opciones para todos los estilos y ocasiones con prendas cómodas para el día a día, básicos para armar looks versátiles, accesorios que complementan el outfit y tendencias de esta nueva temporada primavera-verano. De esta manera, COTO acompaña al público con una propuesta que combina calidad, amplia variedad de talles y precios accesibles para que cada cliente encuentre su regalo perfecto.

Además, desde el viernes 10 hasta el jueves 16 de Octubre en las sucursales de COTO y en su tienda online Coto Digital, los clientes podrán encontrar las siguientes promociones y descuentos especiales para celebrar este Día de la Madre:

  • 30% de descuento en un pago en indumentaria de mujer.
  • Hasta 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados o hasta 25% de descuento en un pago con Comunidad Coto en productos seleccionados de electro.
  • 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados o hasta 35% de descuento en un pago con Comunidad Coto en bicicletas SPX seleccionadas.
  • 30% de descuento en productos seleccionados de librería.

Encontrá el regalo ideal para mamá en COTO.

