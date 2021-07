Día de los abuelos: 10 frases célebres para homenajearlos

El 26 de julio se celebra el Día mundial de los abuelos. La fecha se basa en el calendario litúrgico cristiano en honor al día de San Joaquín y Santa Ana, quienes -según la religión católica- fueron los padres de la Virgen María y abuelos de Jesús.

La jornada, que focaliza tanto en la figura de los abuelos como de las abuelas, se celebra en Brasil, Cuba y, entre otros país. España. Y su origen surge a partir de la iniciativa de la ONG Mensajeros de la Paz en 1998; desde entonces se celebra la fecha.

10 frases célebres para homenajear a los abuelos

1- “Los jóvenes hermosos son accidentes de la naturaleza. Pero los viejos hermosos son obras de arte”. Marjory Barslow-Greenbie, escritora e historiadora estadounidense (1891-1976).

2- “Una de las alegrías de ser abuelo es volver a ver el mundo a través de los ojos de un niño”. David Suzuki, académico canadiense de origen japonés, científico y activista del medio ambiente (1936).

3- “Hay padres que no aman a sus hijos; no hay abuelo que no adore a sus nietos”. Víctor Hugo, escritor, poeta francés (1802-1885).

4- “Todos deberíamos tener una persona que sabe amarnos a pesar de las evidencias. Mi abuelo fue esa persona para mí”. Phyllis Theroux, periodista estadounidense (1939).

5- “Son más importantes los abuelos, porque si ellos no hubieran existido, los papás tampoco.” Carlos Fuentes, escritor mexicano (1928-2012).

6- “El juguete más simple, uno que incluso el niño más pequeño puede usar, se llama abuelo”. Sam Levenson, escritor, humorista y periodista estadounidense (1911-1980)

7- “Es una de las leyes de la naturaleza que a menudo nos sentimos más cercanos a las generaciones lejanas respecto a las generaciones más próximas a nosotros”. Igor Stravinsky, músico, compositor y director ruso (1882-1971).

8- “Cuando tu nieto, que te ha visto desde lejos, corre hasta ti lleno de luz dentro de los ojos, en ese momento, en ese preciso instante, no es una simple dulce criatura que te está saliendo al encuentro, sino el creado entero, Dios incluido”. Carlo Sorrentino, escritor italiano (1958).

9- “El bebé aún no ha nacido, pero ya se dice que su nariz es como la de su abuelo”. (Proverbio indio)

10- “En el séptimo día Dios descansó, sus nietos estuvieron fuera de la ciudad”. Gene Perret, guionista de cine estadounidense.

