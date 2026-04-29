Día de Santa Catalina de Siena: cuál es su historia y qué oración rezarle en su día

El Día de Santa Catalina de Siena se conmemora cada 29 de abril por la Iglesia Católica, una festividad que recuerda a una de las figuras más influyentes de la fe cristiana. A pesar de su corta vida, es reconocida por su intensa vida mística, su servicio a los pobres y su intervención en momentos decisivos para la Iglesia. Gracias a su labor e influencia, fue proclamada Doctora de la Iglesia y Copatrona de Europa.

Santa Catalina de Siena MAÍNO, FRAY JUAN BAUTISTA Copyright de la imagen ©Museo Nacional del Prado

La historia de Santa Catalina de Siena

Santa Catalina de Siena nació el 25 de marzo de 1347 en la ciudad de Siena, Italia. Su nombre original fue Catalina Benincasa y creció en el seno de una familia profundamente religiosa. Desde pequeña gozó de la influencia de la fe y se inclinó hacia la oración. A los siete años prometió consagrar su vida a Cristo.

A pesar de los deseos de su padre de que contrajera matrimonio, Catalina prefirió mantenerse firme en su elección devota. En su juventud, ingresó a la Tercera Orden de Santo Domingo, donde llevó a cabo una vida de penitencia, oración y servicio sin abandonar el mundo secular. Fue en esta institución donde demostró sus valores de solidaridad y empatía. Se dedicó al cuidado de enfermos y necesitados, especialmente en tiempos marcados por epidemias y sufrimiento social. Se caracterizaba por consolar a moribundos, ayudar a quienes le pedían y alentar a quienes se afrontaban un mal momento.

En 1366 ocurrió uno de los hitos más importantes de su vida, cuando confesó haber experimentado el llamado “matrimonio místico” con Cristo. Gracias a su amabilidad y enseñanzas, ganó reconocimiento por los fieles. Fue consultada por gobernantes, religiosos y altas autoridades eclesiásticas. Otro de los sucesos relevantes de su carrera, fue cuando defendió el regreso del Sumo pontífice a Roma, a pesar de las luchas y presiones de la época, por lo que muchos la nombran como la “protectora del Papa”.

Según sus relatos y escritos, tuvo una visión en la que Cristo le presentó una corona de oro y otra de espinas. Catalina eligió la de espinas, gesto interpretado como señal de entrega total y aceptación del sacrificio.

Santa Catalina de Siena falleció súbitamente en Roma el 29 de abril de 1380, a los 33 años. A pesar de su corta vida, dejó un legado espiritual inmenso. En 1970, el Papa Pablo VI la proclamó Doctora de la Iglesia, distinción reservada a santos cuyas enseñanzas poseen especial valor para la fe cristiana.

El rezo a Santa Catalina de Siena Freepic

Oración a Santa Catalina de Siena

Señor Dios,

tú has mostrado a Santa Catalina

el amor infinito

hacia todos los hombres,

hechura de tus manos,

que arde en tu corazón .

Ella compartió generosamente

esta revelación

y la vivió en todas sus consecuencias

hasta el heroísmo.

Concédenos que podamos

seguir su ejemplo,

confiando en tus promesas

y aumentando nuestra fe en tu presencia

en cada sacramento,

especialmente en el sacramento de tu perdón.

Te lo pedimos por Jesucristo,

tu Hijo, que vive y reina

contigo en la unidad del Espíritu Santo

y es Dios, por los siglos de los siglos.

Amén.