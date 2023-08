escuchar

Cada 26 de agosto se conmemora el Día Internacional del Actor y de la Actriz: una fecha que celebra la labor de quienes crean obras únicas a través del teatro, cine y televisión. Estas figuras cumplen un rol fundamental en la cultura, ya que protagonizan aquellos contenidos que generan entretenimiento, emoción, memoria y, al mismo tiempo, le brindan un mensaje a la sociedad.

En nuestro país, cada año, esta profesión también se celebra el segundo domingo de mayo. El Día Nacional del Actor se estableció en 1992 luego de que se haya sancionado en el Congreso la Ley 24.171.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Actor?

Los orígenes de este día hacen referencia a San Ginés de Roma, un actor romano del siglo III que es considerado como un mártir por la Iglesia Católica. La historia cuenta que en una de sus interpretaciones teatrales, ante la mirada del emperador Diocleciano, decidió llevar a cabo una parodia del bautismo del cristianismo. Al realizar este sacramento, se convirtió al catolicismo luego de asegurar que había adquirido la fe de Dios mediante este procedimiento.

San Ginés de Roma fue un actor que murió ejecutado al convertirse al cristianismo en el Imperio Romano

En el público presente se encontraban muchos políticos, quienes consideraron este acto como una burla, por lo que se condenó a Ginés a la pena de torturas y la decapitación. De esta manera, algunos fieles comenzaron a considerarlo como un santo del teatro y se lo representó con la figura de una máscara.

Actores y actrices reconocidos de la Argentina

Para celebrar el Día del Actor, recordamos algunas de las figuras argentinas más destacadas del país, y sus trabajos y reconocimientos más importantes.

Norma Aleandro

Trailer de la película La historia oficial

Es la protagonista de La historia Oficial: la primera película argentina en ganar un Premio Oscar, lo cual ocurrió en 1986. Por este film, también se consagró como “Mejor Actriz” en el Festival de Cannes. Esto la llevó a traspasar las fronteras y participar en producciones de Hollywood como Cousins, One Man’s War y The City Of Your Final Destination.

Ricardo Darín

Tráiler de "El secreto de sus ojos"

Protagonizó El Secreto de sus ojos, galardonada con un Premio Oscar a la “Mejor película extranjera” en 2010. Además, participó en otras tres películas argentinas que fueron nominadas por la Academia de Cine: El hijo de la novia, Relatos salvajes y Argentina, 1985. Con una carrera extensa tanto en cine como en televisión, recibió múltiples estatuillas como el Premio Goya por su protagónico en Truman y cinco Cóndor de Plata por El mismo amor, la misma lluvia, Nueve Reinas, El hijo de la novia, El Aura y El Secreto de sus ojos.

Cecilia Roth

Trailer de Todo sobre mi madre

Lleva una extensa carrera en la Argentina y España, además de ser reconocida como una “Chica Almodóvar”. Su trabajo en Todo sobre mi Madre la llevó a ganar el galardón a “Mejor Actriz” en los premios del cine europeo. También recibió dos Premios Goya y dos Cóndor de Plata.

Héctor Alterio

Trailer de El hijo de la novia

Es considerado como uno de los mayores actores argentinos. De hecho, participó en cuatro de las películas nacionales nominadas a los Premios Oscar: La historia Oficial, Camila, La tregua y El Hijo de la Novia. Además, recibió un Premio Goya de Honor y fue reconocido como “Mejor Actor” en el Festival de San Sebastián por el largometraje A un Dios desconocido.

Graciela Borges

Es sin dudas una de las actrices argentinas más importantes de la historia. Su papel en La ciénaga la llevó a adquirir el premio a la “Mejor Actriz” en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Gracias a su carrera e influencia en la cultura nacional, fue nombrada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

Óscar Martínez

El Ciudadano Ilustre - Trailer

Uno de sus mayores reconocimientos llegó con su trabajo en El ciudadano Ilustre: película con la que ganó el premio a Mejor Actor en el Festival de Venecia. Otro de sus hitos fue El Nido Vacío, film con el cual obtuvo un reconocimiento por su protagónico en el Festival de San Sebastián.

Alfredo Alcón

Si bien su mayor reconocimiento se produjo por su trabajo en el teatro, también actuó en unas cincuenta películas y varias telenovelas. Durante su carrera, obtuvo muchos premios tanto en la Argentina como en otros países. Alcón murió el 11 de abril de 2014, a los 84 años de edad, por una complicación respiratoria.

LA NACION