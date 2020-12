Día del Ama de Casa: cuál es el índice de trabajo no remunerado en la Argentina

Hoy se celebra el Día del Ama de Casa.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de diciembre de 2020 • 02:00

Como cada 1 de diciembre se conmemora el Día del Ama de Casa donde se reivindica el trabajo no remunerado que hacen millones de mujeres en sus hogares. Tareas que van desde cuidar a los hijos hasta administrar los gastos de la casa y que durante mucho tiempo pasaron inadvertidos y no fue considerado trabajo per se.

La fecha se dispuso en 1958 y fue establecida por la Liga de Amas de Casa, una asociación que había sido creada un año antes para la defensa de las mujeres trabajadoras que llevaban adelante el cuidado de sus hogares. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el 62% de las inserciones laborales asociadas al cuidado están ocupadas por mujeres, mientras que sólo el porcentaje restante, el 38%, ocupan a los hombres.

Ya en el año 1983 se puso en marcha el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (Sacra) que tenía como propuestas lograr un salario, jubilación, obra social y sindicato para las amas de casa. Se estima que actualmente en el país existen 6,4 millones de amas de casa menores a 70 años. Recién en 2006 las amas de casa pueden jubilarse gracias a la ley 24.476, que corresponde a la "Moratoria permanente de autónomos".