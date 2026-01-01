Las efemérides del 1° de enero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, jueves en que se celebra el Año Nuevo con un día feriado.

Con esta jornada queda inaugurado el 2026. Este cambio de fecha abarca a todas las personas que se rigen por el calendario gregoriano, fijado en 1582 por presión del Papa Gregorio XIII utilizando como referencia al nacimiento de Cristo, que se volvió la costumbre en Europa en reemplazo del calendario juliano establecido por Julio César en el 46 a.C. Aunque existen países que se rigen por otros calendarios, como China, Irán o India, la globalización lleva a que la fecha de Año Nuevo con mayor alcance en el mundo sea la del calendario gregoriano, y por eso el paso de la Nochevieja ―la víspera del Año Nuevo, es decir, el 31 de diciembre― al 1° de enero es celebrada con fuegos artificiales que se escalonan en el mundo al ritmo de los husos horarios.

El Año Nuevo es celebrado en la medianoche por todas las personas que se rigen según el calendario gregoriano Bianca De Marchi - AAPIMAGE

Efemérides del 1° de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

1801 – El astrónomo italiano Giuseppe Piazzi descubre Ceres, el primer asteroide, en el observatorio de Palermo.

1871 – Entra en vigor el Código Civil argentino, redactado por Dalmacio Vélez Sarsfield.

1892 – Se abre Ellis Island, el más famoso centro de inmigración de los Estados Unidos.

1895 – Nace J. Edgar Hoover, director del FBI.

1919 – Nace J. D. Salinger, autor de El Guardián entre el Centeno.