Día del Amante: por qué se celebra cada 13 de febrero

El Día del Amante, también conocido como el Día del Infiel, se celebra el 13 de febrero de cada año. Se trata de una jornada situada en vísperas del Día de los Enamorados o Día de San Valentín, que reflexiona acerca de estos tipos de vínculos clandestinos, su moralidad o incluso importancia en la vida de las personas. Si bien es un tema que trae muchas opiniones y polémica, resulta común para muchos individuos que se encuentran en una relación sentimental.

En el mundo, existen otras festividades asociadas a los vínculos afectivos, como el Día de la Novia que se lleva a cabo cada 1° de agosto, principalmente en América Latina. En nuestro país, se celebró esta festividad el primer domingo de abril durante muchos años. En la Argentina, se suele festejar también el Día de los Novios el 20 de septiembre, en vísperas de la primavera, la estación relacionada con el amor.

Para el detective privado existe una fecha en la que particularmente las personas tienden a ser más infieles

¿Por qué se celebra hoy el Día del Amante?

Los orígenes de este día se encuentran asociados a las páginas de citas clandestinas en Internet, pero no existen registros claros sobre quién impulsó la jornada. Se cree que fue en Estados Unidos, cuando diferentes sitios acordaron en celebrar el Mistress Day o Día de la Amante en inglés.

La fecha elegida fue el día previo a San Valentín, una jornada que lleva gran protagonismo durante el mes de febrero. La iniciativa busca reconocer que las relaciones no siempre son idílicas y que las parejas pueden experimentar este tipo de vínculos paralelos, más allá de los cuestionamientos morales.

Películas para ver en el Día del Amante

A lo largo de los años, el cine abordó la infidelidad en diferentes largometrajes, con estilos e historias que destacan por su originalidad e impacto. Algunos formatos juegan con la figura del amante como un uso cómico, mientras que otros lo tratan con intensidad en películas de horror o drama. A continuación, algunas de las más recordadas por la audiencia.

Match Point

En 2005, Woody Allen lanzó esta película protagonizada por Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson y Emily Mortimer. Su trama se centra en la ambición y el deseo del protagonista, que desea escalar socialmente a través de su relación, mientras mantiene una aventura romántica paralela. Cautiva al pública por su giro narrativo, que lo convierte en un thriller sorpresivo.

A él no le gustas tanto

Esta comedia del año 2009 presenta personajes diversos y sus dinámicas afectivas. Protagonizada por Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Ginnifer Goodwin, Ben Affleck, Jennifer Connelly, Justin Long, Scarlett Johansson y Drew Barrymore, explora diferentes relaciones atravesadas por los engaños, los malentendidos y las frustraciones amorosas. Algunas parejas enfrentan aventuras, en las que la deshonestidad y falta del compromiso se hacen presente.

Retrato de una mujer en llamas

La película francesa dirigida por Céline Sciamma narra una historia sobre un amor prohibido en el siglo XVIII. La clandestinidad de este romance no solo se da por el adulterio, sino por tratarse de una dinámica entre dos mujeres: una pintora y la mujer a la que debe retratar antes de un matrimonio arreglado.

Mujeres al ataque

La comedia de 2014 reúne a Cameron Diaz, Leslie Mann y Kate Upton, tres mujeres que descubren un engaño en sus vínculos sentimentales. La trama aborda un boicot a un hombre deshonesto, tanto en sus relaciones, como su estilo de vida y negocios, con giros inesperados, escenas cómicas y drama.

El cartero siempre llama dos veces

Esta película de suspenso de 1981 es una adaptación de la novela de James M. Cain. Protagonizada por Jessica Lange y Jack Nicholson, presenta una relación adúltera que enfrenta tensión y crimen. Una mujer casada y un vagabundo comienzan un romance en secreto y planean un asesinato.