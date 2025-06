Día del Padre: todos los regalos en un mismo lugar

Quién no piensa cada vez que entra a un shopping: “Ojalá no me lleve mucho tiempo”. En fechas como el Día del Padre el programa de buscar un regalo para cada papá de la familia puede convertirse en un dolor de cabeza. Sin darte cuenta, pasaste tres horas paseando de local en local sin saber qué comprar.

No importa si es a tu padre, a tu marido, a tu suegro o a todos ellos juntos, en Grimoldi encontrás lo que estás buscando. Además de contar con productos de alta calidad, ofrece variedad de marcas. Este último punto resuelve esa tarea que muchos quieren evitar y dejan para el último momento, optimizando tiempo y -sobre todo- energía.

Variedad de marcas (y estilos)

Si bien todos pensamos que el nuestro es el mejor del mundo, todos los padres son diferentes y únicos. ¡Al igual que su estilo! Si no sabés qué marca se adapta mejor a la onda del tuyo, acá va una guía:

HUSH PUPPIES : para el papá fanático de la comodidad y diseños clásicos.

para el papá fanático de la comodidad y diseños clásicos. VANS : para los padres cancheros, con estilo urbano y personalidad.

para los padres cancheros, con estilo urbano y personalidad. CAT : para quienes se enamoran de los zapatos que duran décadas en el placard gracias a su resistencia.

para quienes se enamoran de los zapatos que duran décadas en el placard gracias a su resistencia. MERRELL : sin dudas, para el perfil aventurero que le gusta pasar tiempo al aire libre.

sin dudas, para el perfil aventurero que le gusta pasar tiempo al aire libre. NEW BALANCE: para los que les gustan las tendencias y estar a la moda.

De cara al Día del Padre, Grimoldi tiene promociones tanto en sus locales como en su sitio oficial, como cuotas sin interés, promos bancarias y envío gratis.

Algunas opciones para papá

