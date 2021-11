Día Mundial de la Diabetes: la importancia del diagnóstico temprano y cuáles son sus síntomas

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y es una fecha que intenta controlar una enfermedad que se encuentra en aumento en las últimas décadas y puede costar la vida de quienes la padecen.

La iniciativa fue propuesta por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 1991. Ambas entidades crearon una campaña a raíz del notable crecimiento de los diagnósticos de esta enfermedad.

La fecha fue seleccionada en honor al nacimiento de Frederick Banting, el médico canadiense que descubrió la insulina junto a su colega, Charles Best en el año 1921.

Cómo se origina la diabetes y qué tipos existen

La diabetes es una enfermedad que se origina por un trastorno metabólico producido cuando el páncreas no fabrica suficiente insulina o el organismo no la administra eficazmente.

La insulina es una hormona encargada de regular los niveles de azúcar en sangre. Cuando esta no se controla puede producir una hiperglucemia, llevando a cabo un aumento significativo del azúcar en la sangre.

Los tipos de diabetes son:

Diabetes tipo 1: se da cuando el organismo no produce la cantidad suficiente de insulina que necesita.



que necesita. Diabetes tipo 2: sucede cuando el cuerpo no administra correctamente la insulina que produce. Estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestran que aquellas personas que posean un mayor porcentaje de Índice de Grasa Corporal (IGC) son los más propensos a adquirirla.



que produce. Estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestran que aquellas personas que posean un mayor porcentaje de Índice de Grasa Corporal (IGC) son los más propensos a adquirirla. Diabetes gestacional: esta variable se da durante el embarazo, debido al aumento considerable de azúcar durante los meses de gestación. Aquellas personas que la adquieren pueden sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, corriendo el riesgo de que tanto la gestante como el bebé pueda adquirir diabetes tipo 2.

Síntomas de la diabetes

Generalmente, la diabetes no suele manifestarse notablemente. Por ello es importante prestar atención a los siguientes síntomas y recurrir a un examen de sangre de ser necesario:

Sed excesiva y orina frecuente.



Cansancio y fatiga.



Pérdida de peso.



Visión borrosa.



Llagas de curación lenta.



Infecciones cutáneas.



Sensación de hormigueo en manos y pies.



Los índices mundiales

Desde 1980 se han cuadruplicado los casos de diabetes en el mundo, en especial en países de medios y bajos ingresos. Documentos de la Organización Mundial de la Salud, sostienen la relación de este suceso con el aumento de la población con sobrepeso y obesidad. De acuerdo a estos estudios, en el año 2019 hubo 463 millones de adultos con diabetes.

La Organización Panamericana de la Salud explica que sus complicaciones podrían prevenirse gracias a una dieta saludable, actividad física y evitar el tabaquismo.

La Asamblea General de las Naciones Unidas prevé que para el año 2030 el número de personas que padecen esta enfermedad aumente a 578 millones.

La Organización de las Naciones Unidas estableció como tema 2021 “Acceso a la atención de la diabetes”. En esta jornada se desea concientizar sobre aquellas personas que no se encuentran en tratamiento ya sea por no tener un diagnóstico o no tener opciones disponibles.