Dieta nórdica: un estilo de alimentación saludable que protege el corazón y mejora la salud general
Basada en alimentos frescos y locales, la dieta nórdica promueve omega-3, cereales integrales y vegetales antioxidantes, ayuda a controlar el peso y reduce riesgos cardiovasculares
- 2 minutos de lectura'
La dieta nórdica es un estilo de alimentación inspirado en las tradiciones de países como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Se centra en el consumo de alimentos frescos, locales y sostenibles, como pescados, cereales integrales, hortalizas, legumbres y lácteos fermentados.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta alimentación se considera una de las más saludables, por su bajo contenido en alimentos tóxicos y su aporte de nutrientes esenciales. “Todos los vegetales incluidos son muy ricos en antioxidantes… Tienen mucha vitamina A, C y fibra”, explica la nutricionista Ana Chezzi.
A diferencia de la dieta mediterránea, que utiliza aceite de oliva, la nórdica apuesta por el aceite de col, rico en grasas monoinsaturadas y ácido alfa-linolénico, un omega 3 vegetal.
También prioriza los lácteos y desaconseja el exceso de carne, reemplazándola por legumbres como fuente de proteína.
Los beneficios incluyen la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión y obesidad. Estudios muestran mejoras en los lípidos sanguíneos, presión arterial y control de peso. “La fibra previene enfermedades intestinales y el omega-3 reduce riesgos cardiovasculares”, señala Claudia Sempé.
Encontrá las guías de servicio con tips de los expertos sobre cómo actuar frente a problemas cotidianos: Adicciones, violencia, abuso, tecnología, depresión, suicidio, apuestas online, bullying, transtornos de la conducta alimentaria y más.
Otras noticias de Alimentación saludable
- 1
“La pulpe”, el rincón cerca del pasaje Voltaire que, con más de 20 años, conquista al barrio con su abundante sándwich de milanesa
- 2
Lauren Manaker, experta en nutrición de Carolina del Sur: qué es más saludable en un menú de comida rápida
- 3
Mascarilla de café para el pelo: cómo estimular el crecimiento y oscurecer las canas
- 4
Se quiso sacar una selfie después de hacer un salto de 90 metros pero resbaló, cayó al vacío y murió