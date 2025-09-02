Dieta nórdica: un estilo de alimentación saludable que protege el corazón y mejora la salud general

La dieta nórdica es un estilo de alimentación inspirado en las tradiciones de países como Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Se centra en el consumo de alimentos frescos, locales y sostenibles, como pescados, cereales integrales, hortalizas, legumbres y lácteos fermentados.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta alimentación se considera una de las más saludables, por su bajo contenido en alimentos tóxicos y su aporte de nutrientes esenciales. “Todos los vegetales incluidos son muy ricos en antioxidantes… Tienen mucha vitamina A, C y fibra”, explica la nutricionista Ana Chezzi.

A diferencia de la dieta mediterránea, que utiliza aceite de oliva, la nórdica apuesta por el aceite de col, rico en grasas monoinsaturadas y ácido alfa-linolénico, un omega 3 vegetal.

También se sugiere el consumo de omega 3.

También prioriza los lácteos y desaconseja el exceso de carne, reemplazándola por legumbres como fuente de proteína.

Los beneficios incluyen la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión y obesidad. Estudios muestran mejoras en los lípidos sanguíneos, presión arterial y control de peso. “La fibra previene enfermedades intestinales y el omega-3 reduce riesgos cardiovasculares”, señala Claudia Sempé.