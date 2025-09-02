Por qué no deberías dejar el equipaje en el suelo de la habitación del hotel

Llegar a un destino no debería ser solo dejar las cosas en la habitación del hospedaje y salir a conocer el lugar. O por lo menos esto es lo que recomendaron los especialistas de la reconocida revista especializada Travel Leisure, que dieron una serie de consejos para los viajeros y remarcaron un importante tip: por ningún motivo dejar el equipaje tirado en el suelo de la habitación.

Normalmente, al armar las valijas se suele tener en cuenta qué se puede llevar en el equipaje de mano y el peso límite para no excederse de lo permitido. Sin embargo, ahora también es importante prestar atención a qué hacer al llegar al destino elegido.

Según los especialistas, dónde colocar las pertenencias de forma segura es importante para mantenerlas limpias, secas y libre de plagas, como chinches o alimañas similares. Además de sugerir no colocarlo directamente sobre la cama al registrarte en una nueva habitación para evitar que las bacterias pasen al lugar en donde luego vas a descansar, también instan a evitar colocarlo en el suelo y ponerlo en los soportes de equipaje disponibles.

Es importante tener en cuenta estos consejos para evitar la aparición de insectos. Freepik

“Personalmente, siempre uso el portaequipajes para desempacar y luego guardar mi equipaje en el armario. Profesionalmente, desaconsejo dejar el equipaje en el suelo por el riesgo de que entren bichos indeseados”, dijo LaDell Carter, fundadora y consultora de viajes principal de Royal Expression Travels al medio especializado.

Y añadió: “Por ejemplo, durante un viaje a Jamaica, una vez dejé mi equipaje en el suelo por un rato. Al regresar a casa, descubrí que, sin darme cuenta, había traído lagartijas pequeñas que se habían metido en mi maleta”.

Kelli Tolliday, experta en viajes de bienestar y fundadora de Rising Nature Retreats, coincidió con Carter y dijo a Travel Leisure que las chinches suelen ser los insectos que más se cuelan entre el equipaje y la ropa de los viajeros: “Una vez instaladas, erradicarlas puede ser increíblemente difícil y costoso, lo que supone un gran dolor de cabeza para los viajeros”.

“A pesar de la limpieza regular, los suelos de las habitaciones de hotel pueden albergar suciedad, bacterias y otras impurezas, sobre todo en las habitaciones con alfombra. Los suelos están expuestos a los zapatos de huéspedes anteriores, a derrames y a productos de limpieza”, explicó Tolliday.

Los equipajes vienen llenos de bacterias y gérmenes de los aeropuertos. Getty Images

Además, sugirió que, también para mejorar el orden, es ideal sacar la ropa de la valija y guardarla en el armario o, al menos, colocar el equipaje sobre una superficie dura para reducir el riesgo de recoger insectos.

Tolliday añadió que viajar “debería ser un momento de disfrute y descubrimiento”, sin preocupaciones por plagas, suciedad ni daños a sus pertenencias. “Con solo mantener su equipaje fuera del suelo de la habitación, puede mejorar su experiencia de viaje, garantizando que sus pertenencias permanezcan seguras, limpias y organizadas”, cerró.