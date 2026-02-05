Diez de las casas construidas en árboles más espectaculares del mundo

Vivir en las copas de los árboles no es solo cosa de niños. Estas viviendas con diseño arquitectónico, que recuerdan a nidos y que se encuentran en bosques de todo el mundo, son el refugio perfecto en las alturas para escapar de la vida urbana.

En su enciclopedia Historia Natural (c. 77 d. C.), Plinio el Viejo describe “un árbol tan digno de ser considerado una maravilla” que el estadista romano Licinio Muciano celebró un banquete en él.

Pasó la noche en sus ramas, “disfrutando más del agradable sonido de la lluvia cayendo entre el follaje que de lo que le habrían proporcionado el mármol brillante, las decoraciones pintadas o los paneles dorados”.

La vida en las copas de los árboles ha cautivado nuestra imaginación desde tiempos inmemoriales.

Hoy en día, las casas en los árboles han evolucionado hacia algo nuevo. “Desde finales de la década de 1990, los arquitectos han estado redescubriendo esta tipología antigua y aparentemente caprichosa, no por simple capricho, sino por sostenibilidad, intimidad y un diálogo renovado con la naturaleza”, escribe Florian Seabeck en su nuevo libro Modern Tree Houses (Casas en árboles modernas) publicado por Taschen.

El libro muestra las creaciones de una nueva generación de arquitectos concienciados con el medio ambiente, cuyos diferentes enfoques sobre la vida en las copas de los árboles están unidos por un deseo común de reconectar con el mundo natural.

Según Seabeck, las casas en los árboles son “a la vez símbolos de evasión y agentes de regreso: parte sueño infantil, parte manifiesto ecológico… Hay algo en elevarse sobre el suelo, por poco que sea, que cambia nuestra perspectiva. En un mundo diseñado para la abundancia, estas casas ofrecen discretamente la sencillez y, al hacerlo, sugieren que quizás sea suficiente”.

Aquí te presentamos 10 casas en los árboles modernas extraídas del libro.

1. Pigna de Beltrame Studio - Malborghetto, Italia (2017)

La casa en forma de piña gigante se erige entre un bosque de pinos Massimo Crivellari

Situadas a una altitud de 1200 metros y con impresionantes vistas a los Alpes italianos, se encuentran dos casas con forma de piñas gigantes.

Cada una está tallada en madera de abeto con una cubierta de tejas de alerce, utilizando la biomímesis (imitación de la naturaleza) para integrarse en su espectacular entorno.

“Subir a estas estructuras de madera es como entrar en un cuento de hadas”, escribe Seabeck, y sugiere “la sensación de estar acunado”.

Sin embargo, sería un error considerar estos diseños como un simple juego de niños. “No son escondites infantiles”, subraya. “Son espacios para la reflexión”.

2. Bert de Studio Precht – Turnau, Austria (2021)

Bert de Studio Precht Tom Klocker

Bert es “más un árbol que una casa”, afirma Chris Precht, quien fundó Studio Precht con su esposa Fei en 2018.

Con forma de tronco del que brotan ramas, el concepto modular de Bert permite un montaje rápido y una fácil adaptación o ampliación según las necesidades cambiantes del cliente.

Para minimizar su impacto ambiental, su diseño elevado ocupa solo dos metros cuadrados del suelo del bosque y está equipado con un inodoro de compostaje y paneles solares.

Para Fei, vivir en la copa de los árboles ofrece una nueva perspectiva. “Cuando entrás en un bosque, dejás de ser el centro del universo para convertirte en una pequeña parte de una secuencia de acontecimientos mucho mayor”, comenta en el libro.

3. OVNI de la montaña Qiyun de Atelier Design Continuum – Montaña Qiyun, China (2022)

OVNI de la montaña Qiyun de Atelier Design Continuum Zhu Ziye

En 2022, un objeto forestal no identificado, con forma de platillo volante, se asentó en el Parque Nacional del Monte Qiyun.

Su terraza panorámica ofrece vistas de 360 ​​grados del bosque de pinos y las montañas circundantes.

El diseño divertido y futurista, revestido con cedro rojo de origen local para minimizar su impacto ambiental, fue concebido pensando en las familias. Tres estructuras interconectadas, que actúan como satélites del edificio principal, ofrecen servicios adicionales.

Una alberga un bar, otra una zona de barbacoa y la tercera, a la que se accede a través de un túnel de cuerda, cuenta con una cama elástica con forma de estrella para saltar y divertirse.

4. The Trillium de Awakening Experiencias – Yucatán, México (2024)

The Copper Fox Chris and Pam Daniele

Vivir entre las copas de los árboles no tiene por qué excluir el lujo ocasional. Trillium, por ejemplo, cuenta con su propia piscina y jacuzzi.

La flor de tres pétalos que inspiró su nombre y diseño es también un símbolo tradicional de la armonía de la naturaleza.

De hecho, como comenta Seabeck, la estructura parece “haber crecido de forma natural en el paisaje, en lugar de haber sido construida”.

Elaborada artesanalmente con técnicas tradicionales, incorpora materiales locales como piedra volcánica y la resina maya “chukum”, un estuco natural. “Naturaleza no significa necesariamente que no haya sido tocada por los humanos”, afirma Martin Loeffler, cofundador de Awakening, en un video que presenta el concepto del Trillium.

“De hecho, puede ser complementada por la humanidad, y podemos integrarnos con la naturaleza de la mejor manera posible”.

5. Biosfera por Bjarke Ingels Group, BIG – Harads, Suecia (2022)

Biosfera por Bjarke Ingels Group, BIG Matts Engfors

Para algunos arquitectos de casas en los árboles, la cercanía con la naturaleza significa integrarla activamente en el diseño.

La Biosfera, una estructura acristalada que parece flotar entre las copas de los árboles, está salpicada de 350 nidos para pájaros, atrayendo no solo aves, sino también murciélagos y abejas.

Esta estructura forma parte del Treehotel, un conjunto de ocho diseños diferentes en la Laponia sueca.

Fue creada en colaboración con un ornitólogo como respuesta a la pérdida de hábitat de las aves. Las comodidades para los huéspedes también están garantizadas, con atractivos como una sauna y una azotea transitable.

6. Casa del árbol Loma Mar de Jay Nelson Studio – California, EE.UU. (2020)

Casa del árbol Loma Mar de Jay Nelson Carlos Chavarría

Con sus muebles hechos a mano, sus ojos de buey y su periscopio, la casa del árbol que Jay Nelson diseñó para sus hijos en un bosque de secuoyas en las montañas de Santa Cruz pronto se convirtió en la envidia de los adultos.

Se añadió una segunda habitación para que los padres también pudieran disfrutarla, pero aun así había competencia por la enorme hamaca de cuerda.

Las casas en los árboles son lugares donde los jóvenes pueden “afirmar una especie de independencia provisional”, señala el libro, y son populares en el movimiento scout.

“Para muchos adultos, las casas en los árboles siguen evocando esa libertad formativa”.

7. Casa en el árbol en Bambu Indah de Ibuku – Bali, Indonesia (2021)

Casa en el árbol en Bambu Indah de Ibuku Bambu Indah

En la selva tropical del distrito de Ubud, en Bali, rodeada de arrozales, se encuentra una casa en un árbol con forma de conjunto de setas.

La estructura al aire libre, incluyendo sus paredes y suelos, está tejida casi por completo con bambú, la planta de crecimiento más rápido del planeta.

Sostenida por las ramas de los banianos, esta estructura con forma de cesta se integra a la perfección en la selva.

Los ángulos rectos de la arquitectura moderna han desaparecido, reemplazados por las suaves curvas de la naturaleza. “Los suelos se curvan hacia arriba formando paredes onduladas, mientras que el techo flota sobre la copa de los árboles”, escribe Seabeck, quien la describe como “un espacio similar a un nido, sin límites definidos”.

8. Tienda de campaña en un árbol de Tree Tents International – Dalarna, Suecia (2016)

Tienda de campaña en un árbol de Tree Tents International Viggo Lundberg

La enorme esfera roja suspendida de los pinos en Näsets Marcusgård, una antigua granja, no es una decoración navideña, sino una “tienda de campaña en un árbol” hecha con una estructura de aluminio y contrachapado, recubierta con una lona impermeable.

Esta casa personalizable, según Jason Thawley, fundador y director de diseño de Tree Tents International, tiene como objetivo “conectar a las personas con la naturaleza a través del diseño” y “trabaja en armonía con la naturaleza en lugar de construir en su contra o a su alrededor”.

Willem Terstegen, copropietario de Näsets Marcusgård, declaró a la BBC: “Estar entre los árboles ofrece un pequeño cambio que se siente inmenso. El mundo parece más apacible, el tiempo se ralentiza e incluso el silencio cobra vida”.

9. Woodnest de Helen & Hard – Odda, Noruega (2020-2023)

Woodnest de Helen & Har Woodnest/ Sindre Ellingsen

Para algunos diseñadores y soñadores, una casa en un árbol representa el romanticismo en su máxima expresión.

Kjartan Arno quería pedirle matrimonio a su novia Sally y decidió construir una casa en un árbol para hacerlo. La sencilla estructura de 10 metros de altura, a la que se accede mediante una emocionante escalada entre sus ramas, se convirtió en un lugar lleno de recuerdos felices, lo que llevó a la pareja a colaborar con los arquitectos Helen & Hard para crear un refugio más ambicioso: Woodnest.

Esta casa, que se abraza al estrecho tronco de un pino, dando la impresión de estar sostenida sobre una sola pata, y a la que se accede esta vez por un puente, tiene capacidad para cuatro personas y cuenta con una bañera con impresionantes vistas del fiordo de Hardanger.

10. The Copper Fox, de Heidi Richards y Nicholas Cote – Maine, EE.UU. (2023)

The Copper Fox Chris and Pam Daniele

“Desde que tengo memoria, siempre quise construir mi propia casa en un árbol”, le contó Heidi Richards a la BBC. “Teníamos un árbol grande en el jardín trasero, en el que pasaba todo el tiempo, siempre intentando subir cada vez más alto”.

Solía ​​arrastrar “objetos encontrados y restos de material de construcción” hasta sus ramas.

The Copper Fox, diseñada y construida por Richards y su marido Nicholas utilizando principalmente troncos y materiales reciclados de la zona, pretendía ser “una escultura a gran escala”, explica Richards.

El hocico es la zona principal para dormir, mientras que las orejas puntiagudas forman un acogedor altillo al que se accede por una escalera.

“Creo que estar en una casa en un árbol te hace sentir como un niño en una aventura”, dice. “Cuando vivís entre las copas de los árboles, todo parece posible”.

Por Deborah Nicholls-Lee