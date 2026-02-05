Con agenda paralela al canciller Quirno, dos emisarios de Santiago Caputo se vieron con un polémico exasesor electoral de Trump

Mientras el canciller Pablo Quirno se reunía en Washington con influyentes empresarios y altos funcionarios de la administración de los Estados Unidos, dos emisarios de Santiago Caputo, el principal asesor de Javier Milei, desembarcaron en la ciudad de Fort Lauderdale, en Florida, para verse con el consultor republicano Roger Stone, un polémico colaborador y confidente de Donald Trump.

Se trata de Agustín Romo, jefe de bloque de Diputados de La Libertad Avanza (LLA), y Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, referentes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación militante que se referencia en Caputo dentro del universo libertario.

Romo y Parisini se vieron durante seis horas con Stone, quien ya se manifestó como un admirador de Milei. Durante el encuentro también estuvo el cubano Enrique Alejandro, colaborador del conocido lobbista. Stone fue detenido por agentes del FBI en 2019, después de haber sido condenado a 40 meses de prisión por mentir en una declaración ante el Congreso por el Rusiagate.

En julio de 2020, en una controvertida decisión, Trump conmutó la pena de Stone, su exasesor y amigo. Dijo que ya había sufrido mucho y que su situación era injusta.

Venerado por Romo y Parisini, el lobbista estuvo a punto de ir a la cárcel por mentirle al Congreso, manipular a testigos y obstruir la investigación de la Cámara de Representantes sobre si la campaña de Trump se coludió con Moscú para ganar los comicios de 2016.

Desde Fort Lauderdale, Florida, celebró la decisión de Trump con amigos y botellas de champagne.

Esos antecedentes no inquietan a Romo y Parisini, alfiles de Caputo. Al contrario, veneran a Stone, quien suele atraer la atención con declaraciones polémicas o tuits provocadores para movilizar a la extrema derecha en los Estados Unidos.

De hecho, Romo fue el nexo entre Milei y Stone. El consultor supo elogiarlo durante una entrevista con Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe, en La Derecha Diario. Dijo que Romo lo había impresionado y que lo veía como un futuro candidato a presidente de la Argentina.

El diputado de LLA prevé permanecer en Miami hasta el 10 de febrero, para participar de un evento organizado en Mar-a-Lago, el exclusivo club privado de Trump y centro de poder del gobierno de Estados Unidos. Allí estará Milei, quien disertará durante la Gala Prosperidad Hispana en Mar-a-Lago, una cumbre armada por la entidad llamada Latino Wall Street. Está claro que el Presidente buscará revalidar su alianza estratégica con EE.UU., después de haber aceptado la invitación de Trump para sumarse al Consejo de Paz, con el que el magnate procura rivalizar con Naciones Unidas. Sin margen para desmarcarse, Milei defiende a rajatabla su alineamiento al gobierno norteamericano.

En la Casa Rosada confían en que podrán oficializar en marzo la puesta en marcha del acuerdo comercial con los Estados Unidos. En las últimas horas, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, eludió confirmar si la administración de Trump mantiene conversaciones con la Argentina para enviar al país inmigrantes deportados de otras nacionalidades, aunque señaló que el gobierno de Milei “es un gran socio en todos los aspectos”. Parisini, empresario y propagandista de la Casa Rosada, había negado que el presidente negocie con Trump para que el país reciba deportados extranjeros. No obstante, el canciller Quirno se limitó a decir que no opinaba o comentaba sobre situaciones que no están confirmadas.

Milei había enfriado la posibilidad de un acuerdo con la Casa Blanca al repostear el viernes en su cuenta de X un mensaje de Parisini, en el que calificó de “falsas” las tratativas.

Caputo, el estratega electoral y discursivo de Milei, suele moverse detrás de las bambalinas para posicionarse como un enlace de la Casa Rosada con Trump. Semanas atrás, recibió en su despacho de Balcarce 50 al embajador de EE.UU. en la Argentina, Peter Lamelas. Y en septiembre del año pasado, en plena crisis cambiaria que atravesó Milei tras la derrota electoral en Buenos Aires, buscó exhibirse como uno de los arquitectos de las gestiones para que Trump se comprometa a brindarle auxilio financiero a la Argentina. Caputo tiene llegada a Barry Bennett, un consultor del Partido Republicano que ya no integra la mesa chica de Trump, y el empresario Leonardo Scatturice, uno de los puentes con la administración norteamericana. Esas gestiones y las críticas de las milicias digitales que lideran “Gordo Dan” y Caputo fueron uno de los detonantes de la renuncia del excanciller Gerardo Werthein.

Además de Milei, los organizadores prometen que reunirán a las principales figuras del MAGA (Make America Great Again), el movimiento político que lidera Trump. Estarán Michael Flynn, exconsejero de Seguridad de Trump, y el propio Roger Stone, quien asesoró a Richard Nixon y Ronald Reagan, entre otros. A diferencia de Romo, Parsini volverá a Buenos Aires. “Romo se pagó su pasaje”, dijeron fuentes de LLA.

Las entradas para el evento que se realizará en Mar-a-Lago cuestan entre 15.000 y 50.000 dólares. Las categorías más exclusivas superan los 100 mil dólares.

Por ahora, Romo, dirigente leal a Caputo, aspira a posicionarse como el referente de LLA en Buenos Aires, donde logró sellar una tregua con Sebastián Pareja, el jefe territorial del partido de los Milei en ese distrito. Pareja es un hombre de confianza de Karina Milei, la hermana del Presidente y protectora política de los Menem, los grandes adversarios internos de Caputo.