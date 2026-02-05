Estados Unidos avanza con la firma de acuerdos comerciales en la región y funcionarios argentinos tendrán una reunión en Washington

WASHINGTON.- Mientras el gobierno de Donald Trump avanzó en los últimos días con la firma definitiva de acuerdos comerciales con dos países de la región, El Salvador y Guatemala, funcionarios argentinos tienen pautada para este jueves una reunión en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), a cargo de Jamieson Greer, quien fue el encargado de suscribir esos recientes pactos.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Luis Kreckler, jefe negociador del acuerdo marco de comercio e inversiones sellado con Estados Unidos el 13 de noviembre pasado, viajó a Washington, donde cerca del mediodía local se desarrollará el encuentro en la sede del USTR.

El canciller argentino, Pablo Quirno, con el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau. Imagen X

También se encuentra en esta capital el canciller Pablo Quirno, quien el martes fue recibido por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y que el miércoles participó de la Reunión Ministerial sobre Minerales Críticos convocada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Ningún funcionario argentino se ha aventurado a confirmar cuándo podría firmarse el acuerdo, en medio de un marcado hermetismo de las negociaciones. Quirno emprendería por la tarde de este jueves el regreso a Buenos Aires.

El primero de los acuerdos comerciales con países de la región sellados por Estados Unidos fue con El Salvador, el 29 de enero pasado. Fue suscrito por Greer y la ministra de Economía María Luisa Hayem, cuyo país -bajo la presidencia de Nayib Bukele- es un aliado clave de la administración Trump en América Latina.

Today, Ambassador Greer joined El Salvador's Minister of Economy @MariaLuisaHayem in signing the U.S.–El Salvador Agreement on Reciprocal Trade, lowering trade barriers and streamlining market access for U.S. exports.



— United States Trade Representative (@USTradeRep) January 29, 2026

“La firma del primer acuerdo de comercio recíproco en el hemisferio occidental fortalecerá aún más los mercados para las exportaciones estadounidenses y reducirá las barreras comerciales que enfrentan los trabajadores y productores estadounidenses", destacó Greer en la firma de ese pacto. Un día después, el 30 de enero, cerró el acuerdo con Guatemala, al firmarlo junto con la ministra de Economía Adriana Gabriela García.

En ambos casos, tras la firma de los acuerdos comerciales fueron publicados los documentos -de más de 100 páginas cada uno- que revelan la letra chica de los convenios.

Today, Ambassador Greer joined Guatemala's Minister of Economy Adriana Gabriela Garcia in signing the U.S.–Guatemala Agreement on Reciprocal Trade, reinforcing regional supply chains and unlocking market access for American agricultural and industrial exporters.



— United States Trade Representative (@USTradeRep) January 30, 2026

Los anuncios de los acuerdos marcos entre Estados Unidos y la Argentina, El Salvador, Guatemala y Ecuador habían sido todos el mismo día, el 13 de noviembre pasado.

En ese momento, Greer había destacado que los anuncios sentaban las bases para “acuerdos de comercio recíproco que abrirán nuevos mercados para las exportaciones de Estados Unidos y reducirán las barreras comerciales que enfrentan los trabajadores y productores estadounidenses”.

Aunque en un primer momento se apostó a que la firma final del acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos fuera entre Trump y el presidente Javier Milei, fuentes al tanto de las negociaciones consultadas por LA NACION no descartaron que finalmente sean otros los funcionarios argentinos que suscriban el pacto final. La relación entre ambas administraciones atraviesa un momento de solidez, apalancada por la sintonía personal entre ambos mandatarios.

El contenido del acuerdo -la letra chica que todos los sectores esperan- será confidencial hasta que se concrete la firma, momento en el que se hará público como ocurrió con El Salvador y Guatemala.

El presidente norteamericano, Donald Trump, y el mandatario argentino, Javier Milei, en el Foro de Davos. Markus Schreiber - AP

Las fuentes consultadas por LA NACION señalaron que, más allá del pulido de los detalles finales del acuerdo comercial, el anuncio también dependería del timing político en Estados Unidos para informar un trato con la Argentina.

El año pasado, varios factores -como la ayuda financiera del Tesoro norteamericano al Gobierno y la posibilidad de que se cuadriplique la cuota de importación de carne argentina- generaron ruido interno en Estados Unidos entre algunos sectores productivos y la oposición demócrata.

Cuando finalmente se concretó, el acuerdo marco de comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Argentina fue celebrado con bombos y platillos por Milei, y representó un paso muy esperado entre los funcionarios argentinos involucrados durante meses en las negociaciones, entre ellos de la Cancillería, del Ministerio de Economía, de la embajada argentina en Washington y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

En el momento de aquel anuncio, Quirno se encontraba reunido con Rubio en la sede del Departamento de Estado, en Washington.

El canciller Pablo Quirno y el secretario de Estado, Marco Rubio, en un encuentro en Washington, el 13 de noviembre de 2025. ALEX WONG - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En noviembre pasado, la Casa Blanca remarcó tras la firma que ambos países trabajarían “con celeridad para finalizar el texto del acuerdo para su firma y llevar a cabo los trámites internos correspondientes antes de su entrada en vigor”, lo que en ese momento abrió la puerta a varios interrogantes sobre cómo se instrumentará el pacto comercial, que busca promover un “crecimiento de largo plazo”.

Según explicaron funcionarios al tanto de las negociaciones, hay temas que podrían requerir reformas de leyes, otros que necesitarán la ratificación de tratados internacionales que deberían pasar por el Congreso, y otros de corte administrativo que se podrían hacer desde el Poder Ejecutivo. En noviembre pasado, en el Gobierno habían señalado que tendrían “muchísima tarea en términos de la implementación” del acuerdo y que deberían trabajar en la explicación de sus alcances.