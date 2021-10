Disfraces de Halloween para niños, mujeres y hombres: las mejores opciones caseras

La primera gran fiesta del año tal vez sea el Halloween del 2021. Aunque ya hubo otros festejos importantes en el año, el regreso paulatino a la nueva normalidad, tras el confinamiento por la pandemia de del Covid-19, abre el juego para las fiestas de disfraces que animan la fecha, que este año va a caer en domingo, por lo que la mayoría de la acción tendrá lugar el fin de semana del viernes 29 y el sábado 30 de octubre. Durante todo el 2021, las noticias y los estrenos de películas y series generaron nuevas ideas para disfraces de Halloween, ya sean caseras o con mayor inversión.

Disfraz para mujer: Black Widow

Black Widow, la última película protagonizada por Scarlett Johansson, abre una nueva posibilidad para el guardarropa de Halloween Disney

Una de las nuevas opciones de disfraz de mujer Halloween que propone el 2021 es el traje de Black Widow. El personaje de Marvel interpretado por Scarlett Johansson tiene un vestuario característico que no pasa desapercibido. Se trata de un enterizo blanco o negro algo ajustado que se popularizó a través de la película estrenada en junio de 2021, y que ya se puede conseguir para comprar o alquilar. Los precios parten de $1.500 y se puede adaptar tanto a fiestas infantiles como para adultos. A diferencia de otros disfraces, no deja mucho lugar para la interpretación. ¿Lo importante? Creerse el personaje. No en vano, Johansonn tuvo la valentía de su personaje para demandar a Disney por incumplir su contrato y logró acordar con la compañía antes de llegar a juicio.

Disfraz de hombre: James Bond

Daniel Craig deja la vara alta para los disfraces de James Bond

El estreno de Sin Tiempo para Morir, la última entrega de la saga del agente con licencia para matar, renovó esta típica apuesta de disfraces de hombre para Halloween: ir de James Bond sin morir en el intento. Aunque los actores que interpretan al personaje creado por Sir Ian Fleming en 1953 están a varios años en el gimnasio de distancia, el guardarropa de Bond sólo requiere elegancia, buen gusto y billetera para que el conjunto remita a un agente secreto y no a un sábado a la noche en la oficina. Por lo general, el personaje de Bond se asocia con un ambo oscuro sobre una camisa blanca, acompañado de zapatos y un moño que hagan juego.

Aunque la alta costura que caracteriza a James Bond supera con creces el presupuesto para una noche de Halloween, las piezas de su traje pueden pedirse prestadas, siempre con la condición de que sean devueltas sin agujeros de cigarrillo o balas.

Disfraz niño: Messi en el Paris Saint-Germain

Messi en Paris Saint-Germain sin duda inspirará varios disfraces de Halloween FRANCK FIFE - AFP

Una de las historias del año, el pase de Messi al Paris Saint Germain relegó al terreno de lo nostálgico a toda una generación de disfraces basados en su etapa en el F.C Barcelona. Pero todo lo que se pierde por un lado se gana en otro, y algunas de las millones de camisetas vendidas del equipo francés con el nombre del rosarino y el número 30 engrosarán las filas de los disfraces de niños de Halloween (algún adulto también). No necesariamente tiene que ser la original, claro está. Además, hay alternativas dentro del mismo personaje: la camiseta suplente del equipo o la blanca con la leyenda Ici c’est Paris (Acá está París) que el mejor jugador de fútbol del mundo usó al aterrizar en la capital francesa y con la que terminó de confirmar su nuevo destino.

La remera característica que usó Messi para señalar su pase al Paris Saint-Germain es otra idea de disfraz para Halloween 2021 [e]ZUMAPRESS - Xinhua

La indumentaria del PSG se puede conseguir por una gran variedad de precios que van desde $1.500 a $4.500, entre los que se pueden conseguir combos que incluyan shorts y otras prendas. La remera blanca similar a la que usó en París puede conseguirse por un promedio de $1.600

Disfraz de El juego del Calamar

La nueva serie surcoreana será una opción de guardarropa bastante obvia, pero irresistible para varios, y seguramente una de las protagonistas de Halloween. El título de Netflix no sólo rompió todos los récords de audiencia, volviéndose el programa más visto en la historia de la plataforma de streaming, sino que su misma estética propone varios disfraces. Este último dato es importantísimo porque lo convierte en un disfraz apto para parejas. Una vez más, los mercaderes se adelantaron: ya se pueden conseguir a través de Internet los mamelucos rojos (también se pueden reutilizar los disfraces de La Casa de Papel de temporadas pasadas) que usan los trabajadores del juego, la enigmática máscara del frontman, el uniforme característico de los jugadores y hasta la misma ropa que viste la muñeca con los sensores de movimiento en el primer capítulo de la serie, Luz Verde Luz Roja.

La máscara del frontman del Juego del Calamar se consigue por separado y constituye un disfraz inquietante

El precio oscila dependiendo del disfraz elegido: los uniformes rojos pueden conseguirse por un promedio de $3.000, mientras que los uniformes de los jugadores suben hasta $5.000; las máscaras con formas geométricas se pueden conseguir por separado a menor precio.

Ideas para disfraces caseros

Muchas veces las invitaciones llegan más rápido que nuestras posibilidades de alquilar o preparar un disfraz, y la creatividad es la mejor herramienta para transformar la ropa a mano en algo reconocible. Un capítulo aparte merecen las personas que tengan algo de maquillaje en casa, lo que abre más puertas para pintar máscaras o añadir detalles faciales que armonicen con la idea de una fiesta de disfraces. Pero más allá de eso, un montón de prendas pueden combinarse para que el resultado total sea más que la suma de sus partes.

Minion: Un jardinero de jean sobre ropa amarilla va a remitir rápidamente a los frenéticos secuaces de Gru de Mi Villano favorito.